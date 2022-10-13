Sedat Peker'le görüşmek için uçak bileti alan Cemal Enginyurt'tan bomba açıklama

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kendisine uygulanan tecrit nedeniyle sessizliğini koruyordu.

Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından Sedat Peker ile görüşmek için uçak bileti aldığını açıkladı. Ancak güvenlik gerekçesiyle kendisine Peker ile görüştürülemeyeceğinin bilgisi verildi.

Twitter'dan açıklama yapan Enginyurt, uçak bileti bilgilerini de paylaşarak şunları söyledi:

"Halkımıza söz verdiğim üzere Sedat Peker'in bulunduğu BAE’ ne gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesi ile Sedat Peker ile görüştürülemeyeceğimizi öğrendim. Bu yüzden bu gece BAE ‘ye gidemiyorum. Birşeylerin değiştiği apaçık ortadadır.

Sedat Peker bizim ülkemizin vatandaşıdır ve halkımızın neredeyse tamamına yakını Sedat Peker'in paylaşımlarını beklemekte ve sözlerine inanmaktadır.

Muhalefet partileri olarak bu durumu görmezden gelemeyiz. Halkımızın Sedat Peker'in ifşalarını öğrenebilmesi için Sedat Peker'e uygulanan dijital ve fiziksel tecritin kaldırılması için gayret sarfetmemizin tüm muhalefet partilerinin görevi olduğuna inanıyorum.

Bu şartlarda seçime 2 ay kala Sedat Peker'in paylaşım yapabilmesini beklememiz en iyi ihtimal ile safdillik olacaktır. Tekrardan söylemek istiyorum halkımız Sedat Peker'in ifşalarını öğrenmek istemektedir. Bu konuda muhalefet partileri olarak mücadele etmek bizim görevimizdir."