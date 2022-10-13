13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sedat Peker'le görüşmek için uçak bileti alan Cemal Enginyurt'tan bomba açıklama

Sedat Peker'le görüşmek için uçak bileti alan Cemal Enginyurt'tan bomba açıklama

Sedat Peker ile görüşmek için uçak bileti aldığını açıklayan Cemal Enginyurt, sosyal medyadan bomba açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 19:48
Takip Et

Sedat Peker ile görüşmek için uçak bileti aldığını açıklayan Cemal Enginyurt, sosyal medyadan bomba açıklamalarda bulundu

Sedat Peker'le görüşmek için uçak bileti alan Cemal Enginyurt'tan bomba açıklama
+
Aa
-

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kendisine uygulanan tecrit nedeniyle sessizliğini koruyordu.

Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından Sedat Peker ile görüşmek için uçak bileti aldığını açıkladı. Ancak güvenlik gerekçesiyle kendisine Peker ile görüştürülemeyeceğinin bilgisi verildi.

Twitter'dan açıklama yapan Enginyurt, uçak bileti bilgilerini de paylaşarak şunları söyledi:

"Halkımıza söz verdiğim üzere Sedat Peker'in bulunduğu BAE’ ne gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesi ile Sedat Peker ile görüştürülemeyeceğimizi öğrendim. Bu yüzden bu gece BAE ‘ye gidemiyorum. Birşeylerin değiştiği apaçık ortadadır. 
Sedat Peker bizim ülkemizin vatandaşıdır ve halkımızın neredeyse tamamına yakını Sedat Peker'in paylaşımlarını beklemekte ve sözlerine inanmaktadır.

Muhalefet partileri olarak bu durumu görmezden gelemeyiz. Halkımızın Sedat Peker'in  ifşalarını öğrenebilmesi için Sedat Peker'e uygulanan dijital ve fiziksel tecritin kaldırılması için gayret sarfetmemizin tüm muhalefet partilerinin görevi olduğuna inanıyorum.

Bu şartlarda seçime 2 ay kala Sedat Peker'in paylaşım yapabilmesini beklememiz en iyi ihtimal ile safdillik olacaktır. Tekrardan söylemek istiyorum halkımız Sedat Peker'in ifşalarını öğrenmek istemektedir. Bu konuda muhalefet partileri olarak mücadele etmek bizim görevimizdir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
1
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
2
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
3
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
4
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
5
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
6
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
7
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Yunanistan’a kaçmaya çalışan 22 terör şüphelisi yakalandı   
﻿Yunanistan’a kaçmaya çalışan 22 terör şüphelisi yakalandı   
﻿Yunanistan’a kaçmaya çalışan 22 terör şüphelisi yakalandı   
﻿Kediye ekmek vermek için aracın altına giren çocuk hayatını kaybetti
﻿Kediye ekmek vermek için aracın altına giren çocuk hayatını kaybetti
﻿Kediye ekmek vermek için aracın altına giren çocuk hayatını kaybetti
﻿Bakan Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
﻿Bakan Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
﻿Bakan Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
﻿Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
﻿Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
﻿Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.