İstanbul Barosu seçimlerinde Sedat Peker'in oyları 25 kat arttı

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda dün 8 avukatlık grubundan 9 aday başkanlık için yarıştı. 56 bin 944 avukat oy kullandı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç seçimi kazanarak İstanbul Barosu’nun yeni başkanı oldu. 144 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olam Filiz Saraç, zaferi Atatürk'ü anarak kutladı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Filiz Saraç, ilk yaptığı değerlendirmede, "Bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İstanbul Barosu 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesidir. Cumhuriyetin yüzüncü yılına girerken 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın gururunu yaşatan baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyet'in kazanımları sayesinde bu onuru yaşıyor ve huzurunda saygıyla eğiliyorum" dedi.

SEDAT PEKER'E 56 OY

İstanbul Barosu seçimlerinde sandıklardan ülkücü çete lideri Sedat Peker’e de oy çıktı. 56 kişi başkanlık için aday isimlerin üstünü çizerek, “Oyumuz reis Sedat Peker’e” yazdı.

Son İstanbul Barosu seçimlerinden de zarftan cübbe giydirilmiş bir Sedat Peker fotoğrafı ve oy çıkmıştı.. 2021 Muğla Barosu'nda yapılan seçimlerde de açılan sandıklardan Sedat Peker’e 7 oy çıkmıştı.