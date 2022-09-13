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Sedat Peker neden sustu. Murat Ağırel canlı yayında açıkladı.

Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Murat Ağırel, Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in neden sustuğunu Peker'in yakın çevresine sorduğunu açıkladı. Ağırel "Peker'e dijital tecrit uygulanıyormuş, Sosyal medyada en ufak bir beğeni dahi yapılsa dijital tecrite ek olarak yaşadığı konuta jammerlar (Sinyal kesici) getirilip telefonla irtibatı kesileceği söylenmiş" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 23:12
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 23:13
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Sedat Peker neden sustu. Murat Ağırel canlı yayında açıkladı.

Sedat Peker neden sustu. Murat Ağırel canlı yayında açıkladı.
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Halk TV'de yayınlanan 'Kayda Geçsin' isimli programda Ağırel, Sedat Peker'in yakın çevresiyle yaptığı konuşmayı aktardı.

"Sedat Peker niye sustu?" gibi sorular sorulduğunu belirten Ağırel, "Sedat Peker'in yakın çevresine ulaşmaya çalıştım. Bununla ilgili sorular sordum" dedi.

"Kendisine (Sedat Peker'e) bir dijital tecrit uygulanıyormuş" diyen Ağırel, şunları söyledi: "Sosyal medyada en ufak bir beğeni dahi yapılsa dijital tecrite ek olarak yaşadığı konuta jammer'lar getirilip telefonla irtibatı kesileceği söylenmiş. Şu anda çocuklarının okulundan dolayı interneti kesmemişler. Ancak eğer bir daha paylaşım yaparsa veya beğeni-retweet yaparsa bu yola başvuracaklarını söylemişler kendisine. Sonrasında Sedat Peker bununla ilgili yöntem arıyormuş."

SUİKAT TİMİ İDDİASI

Ağırel, açıklamasında Sedat Peker için infaz timleri kurulduğunun iddia edildiğini aktardı.

Ağırel, şunları söyledi:

"Belli gruplara, uluslararası suç çetelerine, uluslararası organizasyonlarda kullanılan bu çetelere hedef kişinin 'kellesi alınması' üzerine, yani Sedat Peker'e bir suikast yapılması ile ilgili bir anlaşma yapılmış. Ve bununla ilgili Sedat Peker cephesi şunu söylüyor; uluslararası cinayet işleyebilen tüm organizasyonlara açık bir davet olarak kabul edilen bir uygulama yapılmış. Bunu da Sedat Peker'in suikastı için ortaya konulmuş, ödüller konulmuş.

İnfaz timleri kurulmuş. Bir davet yapılmış, açık davet... "Hedefi kim yok ederse ödülü alabileceği bir sistem" diye tarif ediliyormuş. Sedat Peker de hedefmiş, kim öldürürse ödül alacağı açıklanmış. (Sedat Peker cephesi) Bununla ilgili de verilere ulaşmışlar. Bunlar iddia mı dedim. Hayır, bunlar artık delillendirme aşamasına geldikleri şeylermiş. Bununla ilgili ellerinde veriler varmış."

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