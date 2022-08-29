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  • Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti

Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti

Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun açıklamalarına gazeteci Timur Soykan’dan sert yanıt geldi…

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 19:34
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 19:37
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Sedat Peker retweet etti. Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti

Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti
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Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’den AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili dikkat çeken iddialar gelmişti.

Peker SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı ile gazeteci Burak Taşçı'nın da içinde bulunduğu bir dizi 'yolsuzluk' hikayesi anlatmış, Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından videosu da ortaya çıkan Zehra Taşkesenlioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taşkesenlioğlu açıklamasında, "Ünsal Ban'ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir benim ve ailemin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullanırken hukuki yollara başvuracağını belirtti.

GAZETECİ TİMUR SOYKAN’DAN SERT TEPKİ

Taşkesenlioğlu’nun açıklamalarına gazeteci Timur Soykan’dan sert yanıt geldi…

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Timur Soykan mesajında; “Zehra Taşkesenlioğlu mağdurmuş. Rüşvetin belgesi, şeması, tanıkları ortaya çıkmış. 180 milyon dolar rüşvet parasının saklandığı evler bile işaret edilmiş. Yargı harekete geçmemiş. Şimdi Zehra Hanım, 'yargısız infaz yapılıyor' diyor. Resmen alay ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Timur'un paylaşımını Sedat Peker de retweetledi..

İşte o paylaşım:

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Sedat
29.08.2022 21:31
Yargısız infaz yapıldığı açıklamasına katılıyorum çünkü yargı bunları yargılayamıyor.... Seçimden sonra inşallah yargılı infaz alır...  
 
BU ŞART ÜLKEMİZE .
29.08.2022 20:28
BAGIMSIZ YARGIDAN SES ÇIKMIYOR ? BU DURUMLAR DA DAHA DA YARGININ DAHA DA BÜYÜMESİ İÇİN ÜST DUZEY DAHADA BAGIMSIZ MİLLETE BAGLI BAGIMSIZ YARGI KURULU KURULA BİLİRMİ?  
 
İKTİDARAMI BAGIMLI? BILEMEDİK
29.08.2022 20:21
İNSAN HAKLARI MAHKEMESINE GİDİN DEMEK İSTEMİŞ OLABİLIRMİ BAGIMSIZ YARGI . BAGIMSIZ YARGI MİLLETE BAGLIMI ?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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