Sedat Peker'in yakınları açıkladı: Sedat Peker saldırı olacağını biliyordu. Kimin yapacağından da haberdardı

HalkTv.com'dan alınan bilgilere göre; Sedat Peker'in yakınlarına ulaşıldı. Peker'e saldırı hakkındaki yorumu soruldu.

Yakın çevresi, Peker'in tüm bu gelişmelerden haberdar olduğunu ifade etti. Yine yakın çevresine göre, Peker kendisi hakkında uluslararası çetelere giden suikast davetini ve bunu organize eden kişileri de biliyordu. Peker'in yakın çevresinden alınan bilgiler şu şekilde:

-Sedat Peker gayet iyi. Olayla ilgili tek yaptığı yorum ise, 'Aptal düşmanlar maalesef insanın zekasını köreltiyor'

-Sedat Peker’in bu konularla ilgili (saldırı) daha önceden bilgisi vardı. Hatta Dubai'ye yollanan kişilere (suikast timi) başka isimlere pasaport çıkarıldı. Kişilerin isimleri başka fakat sahte isimlere gerçek pasaport çıkarıldı.

-Bu kişilerin görevi suikasti yapmak değil suikastle ilgili grupları koordine etmek.

-Sahte isimle çıkarılan pasaportların gerçek sahiplerinin bilgisi de Sedat Peker’de.

-'Türkiye’deki yakınlarının hepsini öldüreceğiz' tarzında ki bu eylemlerin olacığı da Sedat Peker tarafından biliniyordu. Hatta bunu yakın arkadaşlarıyla da paylaştı.

-Türkiye içerisindeki bu organizasyonda yer alan isimler de kendisinde.

- Buradan anlıyoruz ki: hükümeti sarsan bu suç dosyalarını ifşa ederken güvenlikle ilgili de bilgi sahibi. Hesaplarını ona göre yapıyor.

- Sedat Peker, yakınlarına 'Vallahi çok eğleneceğiz. Ama zamanını ben belirleyeceğim' dedi.