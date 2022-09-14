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  • Sedat Peker'in yakınları açıkladı: Sedat Peker saldırı olacağını biliyordu. Kimin yapacağından da haberdardı

Sedat Peker'in yakınları açıkladı: Sedat Peker saldırı olacağını biliyordu. Kimin yapacağından da haberdardı

Sedat Peker'in yakınlarının iddiasına göre, Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırı hakkında Peker, "Saldırı olacağını biliyordum, hatta suikastı koordine edecek isimleri de biliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:42
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:47
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Sedat Peker: Saldırı olacağını biliyordum, hatta suikastı koordine edecek isimleri de biliyorum

Sedat Peker'in yakınları açıkladı: Sedat Peker saldırı olacağını biliyordu. Kimin yapacağından da haberdardı
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HalkTv.com'dan alınan bilgilere göre; Sedat Peker'in yakınlarına ulaşıldı. Peker'e saldırı hakkındaki yorumu soruldu.

Yakın çevresi, Peker'in tüm bu gelişmelerden haberdar olduğunu ifade etti. Yine yakın çevresine göre, Peker kendisi hakkında uluslararası çetelere giden suikast davetini ve bunu organize eden kişileri de biliyordu. Peker'in yakın çevresinden alınan bilgiler şu şekilde:

-Sedat Peker gayet iyi. Olayla ilgili tek yaptığı yorum ise, 'Aptal düşmanlar maalesef insanın zekasını köreltiyor'

-Sedat Peker’in bu konularla ilgili (saldırı) daha önceden bilgisi vardı. Hatta Dubai'ye yollanan kişilere (suikast timi) başka isimlere pasaport çıkarıldı. Kişilerin isimleri başka fakat sahte isimlere gerçek pasaport çıkarıldı.

-Bu kişilerin görevi suikasti yapmak değil suikastle ilgili grupları koordine etmek.

-Sahte isimle çıkarılan pasaportların gerçek sahiplerinin bilgisi de Sedat Peker’de.

-'Türkiye’deki yakınlarının hepsini öldüreceğiz' tarzında ki bu eylemlerin olacığı da Sedat Peker tarafından biliniyordu. Hatta bunu yakın arkadaşlarıyla da paylaştı.

-Türkiye içerisindeki bu organizasyonda yer alan isimler de kendisinde.

- Buradan anlıyoruz ki: hükümeti sarsan bu suç dosyalarını ifşa ederken güvenlikle ilgili de bilgi sahibi. Hesaplarını ona göre yapıyor.

- Sedat Peker, yakınlarına 'Vallahi çok eğleneceğiz. Ama zamanını ben belirleyeceğim' dedi.

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okur
14.09.2022 13:57
Sedat Peker'in açıklamalarına hep mesafeli durmuştum. Ancak suikast yaptıracak kadar korktuklarına göre anlattıklarının tamamı doğru. Bu saldırı benim oyumun rengine etkisi olacak. Bir oy bir oydur.  
 
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