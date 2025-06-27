Sedat Peker sinyali verdi! Paylaşımı olay oldu…

Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker’in davası görülmüştü. Davada kırmızı bültenin kaldırılması talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Peker’in ülkeye geri dönecek mi? sorusu ise merak edilmeye başlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in Peker paylaşımı ile ‘aradaki buzlar eridi’ yorumu yapılmıştı. Timur Soykan’a konuşan Peker, "Ben suç işlemedim. Suç işleyenler için af olur. Ben af ile Türkiye'ye dönmem. Ben zaten beraat edeceğim" demişti. Sedat Peker doğum gününde yaptığı paylaşımda çalan şarkıda "Dönüşüm muhteşem olacak" sözleri dönüş sinyali mi şeklinde medyada algılandı.

DAVASI ERTELENMİŞTİ

16 Mayıs’ta İstanbul Anadolu Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sedat Peker’in davası görülmüştü. Duruşmada, Peker’in avukatlarının, müvekkilleri hakkında çıkarılan kırmızı bültenin kaldırılması talebi mahkemece kabul edilmemişti. Mahkeme ayrıca, dosya kapsamında şikâyetçi olan Emre Erciş, Ozan Değmez, Oktay Tarhan ve Erdinç Yazar’ın dinlenmesine gerek olmadığına hükmetmişti. Dava, 28 Kasım tarihine ertelenmişti.

MHP İLE PEKER ARASINDAKİ BUZLAR ERİYOR

Sedat Peker, sosyal medyada yayınladığı videolarla Süleyman Soylu ve hükümete yakın isimler hakkında iddialar ve suçlamalarda bulunmuştu. Soylu ise iddiaları yalanlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Sedat Peker’e sert sözlerle eleştirmişti. MHP ile Peker arasında sert buzlar oluşmuştu. MHP ile Sedat Peker arasındaki buzlar eridi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, uzun süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker ile ilgili sosyal medyada akılları karıştıran bir paylaşım yaptı. Yönter, ‘Memleket’ isimli sosyal medya hesabında paylaşılan Sedat Peker videosunu alıntılayarak, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…” demişti.

PEKER: BEN ZATEN BERAAT EDECEĞİM

Ünlü gazeteci Timur Soykan, Sedat Peker ile hükümette bir bürokrat ile geçen görüşmesini de paylaşarak, "MHP'li değil ama bürokratlardan biri Peker'e "af, yargılandığın suçları da kapsayacak. Öyle Türkiye'ye dönebileceksin" dedi. Peker ise "Ben suç işlemedim. Suç işleyenler için af olur. Ben af ile Türkiye'ye dönmem. Ben zaten beraat edeceğim" yanıtını vermiş." şeklinde canlı yayında açıklamıştı.

SEDAT PEKER’DEN SİNYAL

Sedat Peker doğum günü partisinde görüntüler paylaştı. Peker, paylaşılan görüntülerde çalan şarkıdaki sözler ise gündem oldu. Şarkıdaki, "Dönüşüm muhteşem olacak" sözleri dikkat çekti.