Sedat Peker rüşvet iddialarında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu hepsi millet düşmanı dedi

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, daha önce gündeme getirdiği FETÖ’nün sermayesinin tutulduğu Bank Asya’da 16 yıl yöneticilik yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP vekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili rüşvet iddialarında bulundu. Peker , Marka Yatırım Holding sahibi Mine Tozlu Sineren’in sermaye artırımı için SPK’ya başvurduğunu ancak bunun için kendisinden rüşvet istendiğini öne sürdü. Peker, Deli Çavuş isimli hesabında konuyla ilgili Whatsapp konuşmalarını yayımlarken Sineren, dün Halk TV’ye çıkarak iddiaları doğruladı.

Sedat Peker'in paylaşımları gündeme bomba gibi düşerken, rüşvet iddiasına siyasiler de art arda tepki göstererek, savcıları iddialar hakkında harekete geçmeye davet etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Peker’in iddiaları üzerine yarın (29 Ağustos) suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ağustos'ta paylaştığı videoyu alıntılayarak, yeni bir paylaşımda bulundu.

CHP lideri, halkın parasını çalan herkesin gözünde aynı olduğunu söylediğini hatırlatarak şunları dile getirdi:

“Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, 24 Ağustos'ta Twitter'dan paylaştığı videoda şunları kaydetmişti:

Dünya faizleri yukarı çekiyor, Merkez Bankamız faizi indiriyor. Erdoğan da nas algısı yapıyor. Ben size olan biteni basit bir dille anlatayım; faiz artıran ülkeler, yatırımcıları ve dolayısıyla dövizi kendi ülkelerine çağırıyor. Faizi düşürenler de yatırımcıya ve dövize ‘gelme’ demiş oluyor. Açıkça söylemek gerekirse dışardan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Bankamız zorlaştırıyor. Dövizi kıt hale getiriyor. Peki sonrasında ne oluyor? Türk Lirası’nın değeri düşüyor dövizin fiyatı artıyor.

Merkez Bankası ilan ettiği bu düşük faiz oranıyla bankalara kredi veriyor. Veriyor da paralelde piyasada yatırımcı kıtlığı oluştuğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor. Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar ya kredi de bir ürün, onun da fiyatı artıyor. Banka bakıyor piyasa şartlarına bu ürünün fiyatı artıyor mu? Ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Doğal bir şey bu. Peki sonuç? Bankalar için yüzde 400 kâr artışı, sizler için sefalet. Erdoğan ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalmak için kredi almak zorunda olan kitlenin son parasını da alıyor ve varsıllara veriyor. Erdoğan kim nas kim?

Ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Karı yüzde 400 artmış o bankalar en garibanın borcunu tefeciye satıyor. Yeter ki kendi bilançoları düzelsin. Garibanın da ‘ne hali varsa görün’ diyorlar. Şimdi bu tefeci şirketler telefon açıp tehdit edeceklerdir fakiri fukarayı. Hadi bu saray iktidarının ne olduğu ortada ama ben bankalara ne diyeyim? Kılıçdaroğlu sadece ‘5’li çeteyle masaya oturmam’ demiyor. ‘Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam' diyor. Erdoğan’ın gemisine binip halkımızı soyup soğana çevirenle benim bir derdim var.

Sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertleri ülkenin geleceği değil dertleri bu kirli düzeni devam ettirmek. İktidar değişse de sistemin devamlılığını sağlamak. Bunu sadece AK Parti yapıyor zannetmeyin. Bu kirli odaklar hem anket şirketleri hem de medya üzerinden sürece dahil olmak istiyorlar. Benim derdim sadece saray iktidarıyla değil halkı fakirleştiren herkesledir. Benim için hepsi millet düşmanı. Onlara söyledim yine söylüyorum. İster beşli çete olsun ister finans devleri Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız sizlerle oturmam. Sizlerle pazarlık yapmam. Sizin desteğini alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Hem nalına hem mıhına 'hadi oradan' diyorum.

Borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar çetecidir, bunlar mafyadır, bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza göz koyanlardır. Sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım. Ödemeyin.