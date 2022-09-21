Sedat Peker vasiyetini yazmış. Erk Acarer vasiyette neler yazdığını açıkladı

Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Acarer, Peker'in vasiyetini hazırladığını söyledi.

Youtube hesabından yayınladığı videoda, Peker'e getirilen paylaşım yasağını hatırlatan Acarer, "Sedat Peker'in dün resmi bir ofise çağrılması yakınlarında endişe yaratmış. Görüşmede 'Beğeni bile yapmayacaksın. Çünkü bunu karşılığı ağır olur' deniliyor. Bu 'ağır'lıktan ne anlayabiliriz, iade dahil her türlü yaptırıma maruz kalması olabilir" ifadelerini kullandı.

Peker'le hiçbir iletişim sağlanamadığını belirten Acarer şöyle konuştu:

"Peker'in çok öfkeli olduğundan ve bir vasiyet hazırladığından söz ediliyor. Vasiyette şunu söylüyor: 'Bizim gibi insanlara ölüm gelebilir ve nereden geldiği belli olmaz. Buna hazırlıklıyım ve bunu da yadırgamam. Malvarlığım kalmadı, bu yüzden kimseye bir şey bırakamam'."

SEÇİM VURGUSU

Sedat Peker'in seçimlere de değindiğini ifade eden Erk Acarer, Peker'in "Sandık namustur. AK Parti iktidarının seçime kadar sizi sokağa çekme oyununa prim vermeyin. Ancak oy işlemleri tamamlanıncaya kadar da eve dönmeyin ve bir hileye izin vermeyin. Sizi korkutmalarına, korku imparatorluğu üzerinden teslim almalarına müsaade etmeyin. Başıma bir şey gelmezse seçime 2 ay kala söz verdiğim gibi, bilgileri toplumla buluşturacağım" dediğini bildirdi.

ACARER'DEN EMRE OLUR'UN İFADESİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Olur'un ifadesinde, birçok gazeteci için Sedat Peker'le bağlantılı olup olmadığı sorusu soruldu.

İfade tutanağında adı geçen gazeteci Erk Acarer de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Emre Olur'un tutuklanmak üzere olduğunu söyleyen Acarer, "Organize suçlar ifadesini de savcılık ifadesini de okudum! Sorulan sorular da boş kurulmaya çalışılan ilişki biçimleri de. Misal sayın savcı beni SEGBİS ile bağlasa muhtemelen daha fazlasını aktarırdım!" dedi.

Acarer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Yine misal Erk Acarer, Sedat Peker ile irtibatlı mıdır? diye sormuş. Elbette irtibatlıdır! Bilgiye giden yol diyebiliriz! Yoksa sayın savcım, AKP suçlarına sayemizde nasıl ulaşıp da buralardan, ters bir dosya oluşturmaya çalışacaktı?

Ancak Sayın Savcı Alim Yaşar’a şunu sormalıdır? Asıl kendisi Peker ile irtibatlı mıdır değil midir? Zira Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Peker’i öğle üstü kahvesi içmeye ne ben ne diğer meslektaşlarım değil kendisi çağırmıştır!

Olur’un ifadesinde ‘Ahmet Şık’ı, Peker ile Erk Acarer görüştürmüş’ olabilir diyor. Biz dünyalılar da gazeteciler de normalde iletişimleri böyle kurarız: ‘Telefonu var mı bıro, var bir sorayım döneyim’ şeklinde.

Böyle olabilirdi. Fakat 2 neden ile olmadı, birincisi Şık kaynaklara kendisi ulaşabilen iyi ve deneyimli bir gazetecidir. İkincisi kendisi ile şu aşamada kamuoyunun da bildiği süren kişisel bir kırgınlığımız vardır. Doğrusu bu bu aşamada mümkün değildir!

Şunu da kişisel olarak düzelteyim. Peker ile eskiden tanışık değil ‘takışıktık’! Başka konudan söz edelim. Aktardıkları ile yeri yerinden oynatan birinin basın danışmanı, dünyanın her yerinde en kritik haber kaynaklarından biridir. Buradan gazetecilere sopa göstermek tutmaz!

Neden söyleyeyim. Burada ‘bir suç örgütünün’ incelenmesi gerekir. Zira, çok da detaya girmeden söyleyeyim. Rüşvet çarkı, AKP’li bürokrat, danışman ve vekillerin karıştığı henüz geçen haftaya ilişkin bir onlarca suçtan biriydi.Bu suçu anlatan gazetecileri suçlamak,itiraftır!

Sayın savcıya not: Gerçek suçları araştırın, bugün sizi güvende tutan bu zincir yarın kopacak. Kendinizi riske atmayın. Gelin toplumun mihenk taşı olan aydın ve gazetecilere güvenin"