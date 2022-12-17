Sedat Peker ve Ünsal Ban dosyasında yeni gelişme: Yetki krizi sona erdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve firari suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, Ban’ın boşanma aşamasında olduğu eşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri Peker'e gönderdiği iddiasıyla iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, Ban’ın “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “suç örgütüne yardım” suçlarından 14 yıla kadar, Peker’in ise “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından10 yıla kadar hapsi istenmişti. Ancak Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesine karar vermiş, savcılığın iade kararına yaptığı itiraz Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

MAHKEME, SAVCILIĞIN İTİRAZINI REDDETTİ

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; iade kararı sonrası iddianame yeniden Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesine gelmiş, mahkeme bu kez de yetkisizlik kararı vererek dosyanın Gölbaşı Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı. Savcılık mahkemenin bu kararına da itiraz etmişti. Bunun üzerine dosya itiraz konusunda karar vermek üzere nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyaya bakan Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddederek, davanın Gölbaşı Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmetti. Mahkeme kararında “Suça konu kayıtların gerek alındığı yerin ve gerekse suç tarihi itibariyle müşteki Zehra Taşkesenlioğlu’nun adres bilgileri dikkate alındığında, suçun öğrenilme yeri ile sanıklara isnat edilen eylemler itibariyle suç yerinin de Gölbaşı olduğu” belirtildi. Bu karar uyarınca dava Gölbaşı’nda görülecek.

12 MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

“ÜNSAL BAN VİDEO YOLLADI”

Peker iddialarının devamında Taşkesenlioğlu’nun eşi olan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban’ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaşmıştı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini söylemişti. Peker ise, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerini kullanmıştı.

ÜNSAL BAN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Ağustos 2022'de AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira (2,5 milyon dolar) tazminat istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon avroya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.