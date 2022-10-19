Sedat Peker yeni paylaşım yapacak mı? Avukatı Ersan Barkın açıkladı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Halk TV’de konuk olduğu programda müvekkili hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barkın, "Sedat Peker'in can güvenliğinden kaygı duyan bir kişiyim. Kendisi ile her gün görüşürüm." diye konuştu.

Peker'in bir pasaportu olmadığı için her hangi bir ülkenin elçiliğine giderek kendini tanıtamayacağını ve başka ülkeye iltica etmesinin zorluğundan bahseden Barkın, Birleşik Arap Emirlikleri geleneklerinde kendilerine sığınan bir kişinin iade edilmemesi olduğunu hatırlattı ancak bunun bir veri olamayacağını belirtti. Barkın, son zamanlarda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakınlaşmadan hem yurttaş olarak hem de müvekkili açısından endişe duyduğunu da sözlerine ekledi. Barkın'ın aktardığına göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında bir iade anlaşması da bulunmuyor.

Barkın, 'tehdit alıp almadığı' sorusuna, "Sedat Peker bir kamikaze tweeti mi atacak bunu bilmiyorum. Belgelerini nerede saklıyor? Onu da bilmiyorum. O yüzden de tehdit almıyorum" dedi. Barkın, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki son durumunu da anlattı.

SEÇİMDEN 2 AY ÖNCE PAYLAŞIM YAPACAĞINI SÖYLEDİ? SİZCE NE YAPACAK?

Barkın, bu soruya, "Bana sorarsanız hem yurttaşlar ve basın mensupları ve siyasi partiler kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. İçtenlikle yanıt veriyorum. Bilmiyorum. İmasından bile edinmiş değil. Kafkas geleneğinden bahseden bir kişinin yapacağının kestirilemeyeceğini biliyorum. Kendisi bakıyor ve tebessüm ediyor" diye yanıt verdi.

"SEDAT PEKER DANIŞMAZ"

Sedat Peker'in sözcüsü olmadığını söyleyen Barkın, "Sedat Peker'in bir sözcüye ihtiyacı olabileceğini bir sözcü ile çalışabileceğini düşünmüyorum. Bir danışmanı bir basın danışmanı olmayacağı gibi... Sedat Peker danışmaz. Düşünür dinler. Ne karar verir bilmezsiniz siz. Uygulayınca görürsünüz." dedi.

PAYLAŞIMLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Barkın, "Onun ailesinin ve geleceğini gözetmekle yükümlü bir kişi olarak bana sorsa, paylaşımları yapmamalısınız derim. Buna 'tamam' diye yanıt vermez sanırım. Kurtuluşun anahtarı olarak gördüğüm birinin paylaşım yapmasını isterim ve yapmamasını sağlık veririm. Ama ne karar verir bilmiyorum. Mayıs 2021'den sonraki paylaşımlarının yaptığı toplumsal hareketlilik gözler önünde" ifadelerini kullandı Barkın, Sedat Peker'in iade edilmesini ciddi bir olasılık olarak gördüğünü de söyledi.

Sedat Peker'in suç örgütü lideri olmadığını iddia eden Barkın, şu ifadeleri kullandı:

"Adli sicil evrakında bir suç yok. Adli sicil arşivinde kaydı var. Kelebek operasyonunda bir mahkumiyeti var tabi. Kişisel verilerin korunmasında bile uluslararası hukuk dijital veride unutulma hakkını tanıyor. Her halde bir insanın on küsur yıl önce aldığı ve bana sorarsanız Ergenekon davalarının öncülüdür kelebek operasyonu, net bir FETÖ etkisi vardır. Oradan bir mahkumiyeti var ancak adli sicil kağıdında bugün bir mahkumiyeti yok. Adli sicil arşivinde bir mahkumiyeti var. Ama bu mahkumiyeti onu ömür boyu suç örgütü lideri olarak tanımlayabilir mi bilmiyorum."

Mehmet Ağar hakkında da aynı gerekçe ile verilmiş bir mahkumiyet var. Ben çok yakışıksız bulurum ama siz Mehmet Ağar ile ilgili bir cümle kurarken her zaman çete lideri falan diyor musunuz?

Siz Sedat Peker'in ortaya koyduklarına dayanak bir siyaset üretiyorsunuz, ilk defa yıllar sonra onun ifşaları ile cumhuriyet savcılıklarına şikayet dilekçeleri veriyorsunuz. Diyorsunuz ki suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını savcılığı taşıdık. Bence taşımayın. Çünkü hiçbir suç örgütü lideri iddialarının ciddiye alınmasına değmez. Hala suç örgütü lideri vasfını taşıyorsa ne benim avukatlık yapmam, mafya avukatı da olmam. Suç işleyen her kişi suç örgütü lideri değil"