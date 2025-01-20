Sedat Peker'den anlamlı yardım! Şehit ailelerini unutmadı

Sedat Peker yardımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kelebek hastası Emel'e yaptığı 1.5 milyon TL'lik yardımla kendinden söz ettiren Peker, bu kez de şehit ailelerine 5 milyon TL'lik yardımda bulundu.

ŞEHİT AİLELERİNE ANLAMLI YARDIM

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan için söylediği 'umut hakkı' söylemi Türk siyasetine bomba gibi düşmüş, sonrasında atılan adımlar şehit aileleri tarafından büyük tepki toplamıştı.

Sedat Peker'den kelebek hastası Emel için dev yardım

Şehit ailelerinin yalnızlaştırıldığı yeni süreçte Sedat Peker'in böyle bir yardımda bulunması kamuoyu tarafından oldukça anlamlı bulundu.

Peker'in bağışı sonrası Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden açıklama geldi.

"SOSYAL DESTEKLERE YÖNELİK KULLANILACAK"

Dernek yetkilileri, bağışın şehit ailelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarına yönelik kullanılacağını ifade ederken, bu desteğin derneğin çalışmalarını geliştirme noktasında büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı. Bağışın detaylarına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, yetkililer, bu tür desteklerin şehit ailelerinin hayatına önemli dokunuşlar yaptığını dile getirdi.

DERNEK ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit ailelerine sosyal, maddi ve manevi destek sağlama amacıyla uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Dernek, bağışlar sayesinde geniş kapsamlı projeler hayata geçiriyor ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıyor.