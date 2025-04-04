Sedat Peker'den dikkat çeken Devlet Bahçeli paylaşımı

MHP lideri Devlet Bahçeli 66 gün sonra ilk defa kameralar karşısına çıktı.

Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli'nin o anları MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sedat Peker ise MHP'nin Devlet Bahçeli videosunu kendi hesabından paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 28 Ocak tarihinde yaptığı grup toplantısının ardından 4 Şubat tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılmasının ardından 2 gün sonra 6 Şubat tarihinde kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olan Bahçeli, o tarihten bugüne kadar gündem hakkında birçok açıklama yapmasına rağmen hiç kameralar önüne çıkmadı.

Devlet Bahçeli makamına kuruldu! MHP'den ilk iş günü paylaşımı

66 GÜN SONRA GÖRÜNTÜ VERDİ

MHP tarafından yapılan son açıklamada ise Bahçeli'nin bayram sonrasında mesaisine geri döneceği ifade edilmişti. Bugün MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i anma törenine katılan Bahçeli 66 gün sonra kameralara gözüktü.

Türkeş'in mezarından ayrılan Bahçeli daha sonra Türkeş vakfını ziyaret etti ve vakıf binasının yakınındaki genel merkez binasına geçerek makam odasında mesaisine yeniden başladı.

PEKER'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Sedat Peker ile MHP arasında son zamanlarda birbirleri hakkında yapılan paylaşımlara bugün bir yenisi daha eklendi.

MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Bahçeli'nin genel merkeze gelme videosu Peker tarafından da sosyal medya hesabından yeniden paylaşıldı. Peker bunun yanı sıra Bahçeli'yle ilgili haberleri de sayfasında paylaşması dikkatlerden kaçmadı.