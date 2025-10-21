İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada cinayeti işleyen iki sanık için tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verildi.

Sanıklara haksız tahrik indirimi yapılmadı, ceza en üst sınırdan verildi. Ayrıca diğer 2 sanık için ise beraat kararı verildi.

Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi, “Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum. O kadar” sözleriyle karara tepki gösterirken Ahmet’in babası Andrea Minguzzi ise; “Bu kadar güzel insanlar burada toplantı. Bu kadar insanlar çalışıyor. Bu karar hakaret oldu. O iki kişi serbest kalamaz. Bu iğrenç suçtan sonra serbest kalmaları çok yanlış. Bizim mücadele tüm çocuklar için devam ediyor. Ahmet için geç oldu artık.” ifadelerini kullandı.

PEKER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sedat Peker, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında iki sanığa verilen 24 yıl hapis cezası ve iki sanığın beraat etmesiyle ilgili mahkeme kararına sert tepki gösterdi.

"TOPLUMUN VİCDANINI DERİNDEN YARALADIĞINI GÖSTERİYOR"

Peker tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Halkın tamamından gelen tepkiler, mahkemenin iki kişiye ceza verirken diğer iki kişiye beraat kararı vermesinin, toplumun vicdanını derinden yaraladığını gösteriyor.

Bu tür durumlar, halkın kendi adaletini sağlama içgüdüsünü tetikleyebilir.

Başsavcılığın karara itirazı, halkın tamamının söylediği gibi değerlidir ve yerindedir. Değerli hukukçu, avukatım Ersan Barkın’ın belirttiği gibi, üst mahkemenin bu kararı bozacağından hiçbir şüphemiz yoktur.

Hatırlanacağı üzere Minguzzi davasını Sedat Peker'in de avukatı olan Ersan Barkın üstleniyordu.