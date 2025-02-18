Sedat Peker'den olay yaratacak cevap! MHP'yle buzlar eridi mi?

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker, MHP'yle sosyal medyada süren 'etkileşimle' ilgili açıklama yaptı.

YÖNTER'İN PAYLAŞIMI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Peker, felç olup emekliye ayrılan özel harekat polisi Ömer Korkmaz’ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için 1 milyon 800 bin TL’lik yardımda bulundu" haberini paylaştı ve "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" yorumunu yaptı. Yönter'in mesajını, BAE'deki dijital tecriti süren Sedat Peker de retweet etti.

'BUZLAR ERİDİ Mİ?' SORUSUNA YANIT

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz bu gelişmeler üzerine Sedat Peker'e ulaştığını ve "MHP ile aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz?" sorusunu yönelttiğini yazdı.

Saymaz'ın aktardı bilgilere göre Sedat Peker şu yanıtları verdi:

"Ben MHP’de sadece Şefkat Çetin ile sorun yaşadım. Bu da 25 yıl önce. Bugüne kadar sayın Bahçeli ile ilgili hiçbir saygısız kelime kullanmadım. Devlet abi, Başbuğ Türkeş’in makamında oturan, ülkücü hareketin lideridir. Bu vesileyle kendisine Allahtan şifa diliyorum."

- Yönter’in paylaşımını nasıl yorumluyorsunuz?

"Yönter, ülkücüler tarafından saygı duyulan biri. Siyaseten bir duruşu olduğunu bütün Türkiye biliyor. Yapmış olduğu paylaşımla bunu kanıtladı. Özel harekat polisimizin tedavisiyle ilgili yaptığım katkıyı değerli bulup kamuoyunda bilinmesini sağlayacak bir paylaşım yaptı."

- Vaktiyle “Ülkücü değil, Turancıyım” demiştiniz.

"Bu açıklamayı yaptığımda muhalif kesimde şu haberler yapılıyordu: “Ülkücü Sedat Peker!” Sanki ülkücülüğü kullanarak, bir şeyler yapıyormuşum gibi… MHP’ye haksızlık yapmamak ve eleştirilerde kendimi korumak için stratejik bir cevap verdim. “Turancıyım” dedim. Zaten Türk milliyetçisinin ülküsü de birleşik Türk devletleri, yani Turan’dır."

- Türkiye’ye dönüyor musunuz?

"Türkiye’ye dönmem için erken olduğunu düşünüyorum. Dönmemle ilgili ne zaman avukatlarım çalışma yapsa, dilekçe hazırlasa, enteresan bir şekilde Fetullahçı gazeteciler tarafından bu durum öğrenilip hayal ürünü olan şiddet olaylarıyla ismimi anıp süreci provoke ediyorlar."

- Üniversiteden mezun olmuşsunuz. Nasıl vakit buldunuz? Neden uluslararası ilişkileri tercih ettiniz?