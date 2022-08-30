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  • Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili

Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili

Sedat Peker iki farklı hesaptan toplamda 5 tweet attı. Peker, iddiaların istifa eden iki isim ve bir polis muhabirinin haberinden bahsetti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 21:51
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 22:01
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Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili

Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker yardımcısı Emre Olur’un hesabından 2, Deli Çavuş hesabından 3 olmak üzere toplam 5 tweet attı.

Sedat Peker yardımcısı Emre Olur’un hesabından yaptığı paylaşımda rüşvet çarkı iddialarının merkezinde olan ve istifalarını sunan AKP’li isimlerden Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’ya seslendi. Sedat Peker’in “Serkan Taranoğlu’na, Korkmaz Karaca’ya bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

“1- İstifa müessesesi siyasetin nefes almasını sağlayan onurlu bir davranıştır. Korkmaz Karaca’ya bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim. Karıştıkları bunca pisliğe rağmen istifa etmeyen süslü sülümana ve tolga ağar’a, Zehra Taşkesenlioğlu’na ise

2-…siz rezilsiniz demekten başka acaba ne yapabiliriz? (tabii ki çok şey yapabiliriz, zaman her şeyin ilacı)

Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca kadar duruş sergileyemeyenlere yazıklar olsun. Kendinize saygınız yoksa partinizdeki şerefli insanlara saygınız olsun.”

GAZETECİ TOLGA ŞARDAN’A SESLENDİ

Sedat Peker, Deli Çavuş hesabından yaptığı paylaşımlarda ise “Soylu, Peker'i neden dosyaya koydurtmadı?” başlıklı haberiyle ilgili konuştu.

Peker, Deli Çavuş hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

“1-) Sn. Tolga Şardan bugünkü yazınızı okudum. Küçük bir nüans hariç haberinizin tamamı doğru. Haberinizde şöyle diyorsunuz, bir isimden bahsedip o kişi araya girdiği için Sedat Peker olaydan çekildi. Bahsettiğiniz olayla ilgili bir bilgim yok. Ancak benim için esas önemli olan…

2-)…bir gazeteci olarak beni halen daha tanıyamamış olmanızdır. Ben bir olayın içinde olacam, birisi gelecek ben de o yüzden o olaydan çekilecem. Lütfen kusura bakmayın. Tüm dünyanın gözünün önünde yaşanan bunca olaya rağmen bir adım dahi geri adım atmayan şahsımın…

3-)…herhangi bir olayda herhangi bir kişinin yüzünden geri adım atacağımı düşünmek bence çok saçma olmuş. İyi bir gazetecisiniz eyvallah ancak insanları iyi bir şekilde analiz ettiğinizi söyleyemeyecem. Haberinizin geri kalan tamamı doğrudur. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

 

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ANKARALI OLARAK.
30.08.2022 22:11
"Peker, "Turpun büyükleri her zaman heybede olur., heybedeki büyük turplar çıktığında neler olur hep beraber göreceğiz"" BEKLİYORUZ..  
 
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