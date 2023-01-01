Sedat Peker�in Sinan Ate� mesajlar� g�ndemi sarsacak

Eski �lk� Ocaklar� ba�kan� Sinan Ate��in bir suikast sonucu �ld�r�lmesinin yank�lar� devam ederken, sosyal medyadaki tepkilerde devam ediyor.

Bir�ok �lk�c� tepkisini dile getirirken Sedat Peker�e cinayetin ayd�nlat�lmas� i�in �a�r�da bulundu.

Organize su� �rg�t� oldu�u iddias�yla hakk�nda yakalama karar� bulunan Sedat Peker etiketlenerek kendisine g�nderilen mesajlara sessiz kalmayarak o payla��mlar� retweet etti.

Sedat Peker�in retweet etti�i mesajlar� k�sa s�re sonra sildi�i g�r�ld�.

Dijital tecrit alt�nda olan Peker�in bu yolla ileti�im kurmaya �al��t��� iddia edildi.

��te Sedat Peker�in retweet etti�i mesajlar;

Emre Demir isimli kullan�c�n�n mesaj� �Sinan Ate��i katledenlerin ger�ek y�z�n� if�a et�

�mer Yener isimli kullan�c�n�n mesaj� �Yatam�yorum ulan yatam�yorum bu resme bakt�k�a yatam�yorum. Hesap vakti gelecek yenileceksiniz, yarg�lanacaks�n�z. Biz kazanaca��z, S�z namus, Allah bize yeter o ne g�zel vakittir.�

Efsun isimli kullan�c�n�n mesaj� �Olsun, adam h�rs�z de�il. H�rs�zl�kla al�nan oylar ve di�er h�rs�zl�klar� Say�n Reis Sedat Peker anlatt�. Yani m�him olan oy oran� de�il. Adaml�k, namus, Ahlak.�

Sedat Peker son olarak Whisper�in �Sedat Peker, t�m T�rkiye�ye mutlu y�llar diledi� mesaj�n� retweet etti.