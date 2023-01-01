1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • G�ncel
  • >
  • Sedat Peker�in Sinan Ate� mesajlar� g�ndemi sarsacak

Sedat Peker�in Sinan Ate� mesajlar� g�ndemi sarsacak

Sedat Peker 4 twiti �nce RT yapt� sonra geri �ekti. Bulundu�u �lkede sosyal medya yasa�� bulunan Sedat Peker'in bu hareketi an�nda g�ndem oldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 00:30
Takip Et

Sedat Peker�den twetter payla��mlar�. Sinan Ate� mesajlar� g�ndemi sarsacak

Sedat Peker�in Sinan Ate� mesajlar� g�ndemi sarsacak
+
Aa
-

Eski �lk� Ocaklar� ba�kan� Sinan Ate��in bir suikast sonucu �ld�r�lmesinin yank�lar� devam ederken, sosyal medyadaki tepkilerde devam ediyor. 

Bir�ok �lk�c� tepkisini dile getirirken Sedat Peker�e cinayetin ayd�nlat�lmas� i�in �a�r�da bulundu.

Organize su� �rg�t� oldu�u iddias�yla hakk�nda yakalama karar� bulunan Sedat Peker etiketlenerek kendisine g�nderilen mesajlara sessiz kalmayarak o payla��mlar� retweet etti.

Sedat Peker�in retweet etti�i mesajlar� k�sa s�re sonra sildi�i g�r�ld�.

Dijital tecrit alt�nda olan Peker�in bu yolla ileti�im kurmaya �al��t��� iddia edildi.

��te Sedat Peker�in retweet etti�i mesajlar;

Emre Demir isimli kullan�c�n�n mesaj� �Sinan Ate��i katledenlerin ger�ek y�z�n� if�a et�

 

 

 

�mer Yener isimli kullan�c�n�n mesaj� �Yatam�yorum ulan yatam�yorum bu resme bakt�k�a yatam�yorum. Hesap vakti gelecek yenileceksiniz, yarg�lanacaks�n�z. Biz kazanaca��z, S�z namus, Allah bize yeter o ne g�zel vakittir.�

Efsun isimli kullan�c�n�n mesaj� �Olsun, adam h�rs�z de�il. H�rs�zl�kla al�nan oylar ve di�er h�rs�zl�klar� Say�n Reis Sedat Peker anlatt�. Yani m�him olan oy oran� de�il. Adaml�k, namus, Ahlak.�

Sedat Peker son olarak Whisper�in �Sedat Peker, t�m T�rkiye�ye mutlu y�llar diledi� mesaj�n� retweet etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
1
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
2
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
3
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
4
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
5
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
6
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
7
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
﻿Atıklar, 2023’e dakikalar kala küle döndü
﻿Atıklar, 2023’e dakikalar kala küle döndü
﻿Atıklar, 2023’e dakikalar kala küle döndü
﻿Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi
﻿Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi
﻿Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi
﻿Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi yapıldı
﻿Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi yapıldı
﻿Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi yapıldı
﻿Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın
﻿Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın
﻿Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.