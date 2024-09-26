Neden herkes Peker'in peşine düştü? Cumhuriyet'in usta gazetecisi Barış Terkoğlu yazdı

Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan ve kamuoyu tarafından da dikkatle takip edilen gazeteci Barış Terkoğlu bugünkü köşe yazısında Sedat Peker’e ulaşmak isteyen binlerce insanın kendisine ulaştıklarını açıkladı.

“Çare: Sedat Peker” başlıklı köşe yazısından kendisine ulaşmaya çalışanlardan birkaçının mesajlarını olduğunu gibi aktaran Terkoğlu, kendisine ulaşılmasının sebebinin ise Sedat Peker’in sosyal medya hesabından takip ettiği sınırlı insanlar arasında yer alması kaynaklı olduğunu belirtti.

Bir süredir sosyal medyada yaşadığı sıkıntıyı aktararak ve ünlü yazar Charles Dickens’in bir sözünü alıntılayarak başlayan Terkoğlu yazısına şu şekilde başladı:

“Dünyada öyle aç insanlar var ki” diye söze başlıyor Dickens, “Tanrı onlara ancak ekmek biçiminde görünebilir” diye devam ediyor.

Bir süredir sosyal medyada yaşadığım bir dert var. Tanımadığım insanlardan çeşitli gerekçelerle hemen her gün aynı iletiyi alıyorum. Sorunlarını anlatıyor, Sedat Peker’e ulaştırmamı istiyorlar.

“SON ÇARELERİ PEKER”

Kendisine yazılan mesajları ilk önce ciddiye almadığını ancak sonraları buna kayıtsız kalamadığını belirten Terkoğlu, “Önce görmezden geldim. Sonra ısrarcılardan bazılarına “gazetecilik etiği gereği aracılık yapamayacağımı” yazdım. Tahmin ettiğiniz gibi kızdılar.

Sonra “neden ben” diye merak ettim. Bilmek zor değil. Sedat Peker’in Instagram’da 1 milyon 800 bin takipçisi var. Ancak sadece 28 kişiyi takip ediyor. X’te ise takipçi sayısı 2 buçuk milyonu aşmış. Orada da sadece 82 kişiyi takip ediyor. Hem Instagram’da hem X’te takip ettiği az sayıdaki insandan biri de benim. Bu nedenle yardıma muhtaçlar son çare olarak ellerindeki mesajı Peker’e ulaştırmamı istiyordu.

Bunu görünce Peker’in takip ettiği birkaç arkadaşımı aradım. İşin ilginci onlarda da durum aynıydı. “Yardım et Sedat Peker” iletileri yağmur gibi yağıyordu” dedi.

“PEKER’DE RAHATSIZ”

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’ı aradığını ifade eden Terkoğlu, Peker’in de insanların bu duruma gelmesinden rahatsız olduğunu ifade etti:

“Peker’in avukatı Ersan Barkın’ı arayıp ona da sordum. Telefonu açtığı sırada önünde Sedat Peker’den yardım isteyenlerin notları vardı. “Sedat Bey’in avukatıyım, temsilcisi değilim. Ama insanlar o kadar çaresiz ki kaç mesaja muhatap olduğumu ben de bilmiyorum. Sedat Bey de bu hale gelmesinden memnun değil.”

Barkın’ın söylediğine göre Peker, gelen mesajları araştırıyor, gerçekse yardım etmeye çalışıyordu. Başlarına bir şey gelmemesi için de gizli saklı yapıyordu. Depremden sonra Kızılay çadır satarken o konteyner kentler kurmuştu.”

“SEBEBİ DERİN YOKSULLUK”

Terkoğlu yazısının son kısmında ise bu yazıyı Sedat Peker’i övmek için değil, ülkenin içinde bulunduğu trafik duruma dikkat çekmek istediği için yazdığını ifade etti:

“Hayır, yanlış anlamayın. Sedat Peker’i övmek için bunları yazmadım. Ülkenin içinde olduğu trajediye dikkat çekmek için anlattım.”