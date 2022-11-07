Tolga Ağar Sedat Peker'e dava açtı. 4 yıla kadar hapsi istendi

Suç örgütü lideri Sedat Peker, 6 Mayıs 2021’de çektiği bir videoda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül hakkında bazı iddialarda bulunmuştu.

Vekil Tolga Ağar’ın kokain çektiğini, daha sonra ise Nusret Gökçe’yi arayarak tehdit ettiğini öne süren Peker, vekil Ağar’ın bu konuşmadan sonra ise silahını çıkararak havaya ateş ettiğini öne sürmüştü.

Peker videosunda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Nusret diye bir kardeşimiz var etçi. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar beyin oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı, Emir Sarıgül'ün evine geliyorlar Beykoz Konakları'nda. Onun bir alt sokağında da Mehmet Ağar beyin evi var. Ağar'ın yanında da Sezgin Baran Korkmaz var. Sarıgül'ün evinde birlikte kokain içiyorlar. Tolga Ağar Nusret'e telefon ediyor, ‘Akıllı ol’ diyor. Nusret de küfür etmeye başlıyor. Ardından Tolga Ağar öfkelenerek ateş ediyor. Sesi duyan Sarıgül ve Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Sarıgül, ‘Gereğini yapın’ diyor. O gün orada ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Hürol var. Sururi Saydam, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay Balıklıkaya C Bölge Müdürü, şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. İl Emniyet Müdürü ‘işlem yapacağız’ diyor. Mehmet Ağar ve Tolga Ağar engelliyor. Sonucunda Emir Sarıgül'ün şoförüne tek el ateş ettiriliyor ve arkadaş cezaevine gidiyor.”

YELDANA KAHARMAN NASIL ÖLDÜ?

Peker, Tolga Ağar’a ilişkin iddialarını sürdürmüştü. 9 Mayıs 2021’de çektiği videoda ise Elazığ'da yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan Kazakistan uyruklu Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Yeldana Kaharman’ın ölümünden Tolga Ağar’ın sorumlu olduğunu öne sürmüştü.

Peker konuya ilişkin çektiği videoda, “Bir gün kızcağız jandarmaya gidip ‘bana tecavüz edildi’ diyor. 18 yaşında. Kız şikayet ediyor, daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi, babası (Mehmet Ağar) aldırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor. Ne kadar enteresan ve ne kadar acı değil mi? Kendi kızımız için dünyaları yakarız dedik ama orada bir garip öldü ve herkes biliyor. Kimse ağzını açmıyor. Hani kadın kuruluşları? Bir tane gördünüz mü bu olay için eylem yapan? E derin devletin başı. Adam ne istiyorsa o oluyor. Şimdi daha da derin oldu” ifadelerini kullanmıştı.

İDDİALAR ARAŞTIRILMADI

Sedat Peker’in gündeme getirdiği bu vahim iddialar araştırılmazken Tolga Ağar kendisine iftira atıldığını öne sürerek Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık şikayetten 6 ay sonra soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, “Gazete veya diğer kitle iletişim araçlarında yayın yapılması suretiyle bir kişiye suç isnadında bulunulması hâlinde de iftira suçu oluşur. Cumhuriyet savcıları, kamu adına re’sen soruşturulabilen suçlarla ilgili olarak yayınlanan haberleri ihbar kabul ederek, soruşturma başlatmaktadırlar. Bu bakımdan, basın ve yayın yolu ile bir kişiye gerçeğe aykırı olarak hukuka aykırı fiil isnat edilmesi hâlinde, iftira suçu oluşur. Şüpheli Youtube isimli internet sitesinde yayınlamış olduğu videoda müştekiye yönelik olarak müşteki vekili dilekçesi ve CD inceleme tutanağında belirtildiği üzere hukuka aykırı fiil isnadında bulunmuştur” denildi.

Sedat Peker’in iftira suçundan cezalandırılmasının istendiği iddianame Elazığ 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameyi kabul eden mahkeme ilk duruşma tarihini ise 13 Şubat olarak belirledi.