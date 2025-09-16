Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı

Gebze'de bir babaya çocuğunun yanında tokat atan cip sürücüsü Türkiye gündemine oturdu. Sürücü gözaltına alınırken, görüntüleri paylaşan vatandaşların Sedat Peker'i etiketlemesi dikkat çekti. Peker'e en yakın isimden konuyla ilgili açıklama geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tokat attı. Babaya çocuğunun yanında tokat atan cip sürücüsü gözaltına alınırken vatandaşların gündem olan videoyu paylaşırken Sedat Peker'i etiketlemesi dikkat çekti.

Olaya tepki yağarken Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de duruma sessiz kalamadı. Yönter, sosyal medya hesbaından duruma sert tepki göstererek saldırganın ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"ELİN KIRILSIN..."

Yönter, paylaşımında "Bir şehir eşkıyası çocuklarının yanında bir babaya tokat atıyor…Kanım durdu, içim titredi. Ey namert, elin kırılsın… Ümit ve temennim ederim ki, görüntüdeki zalim maganda ağır şekilde cezalandırılır" ifadelerine yer verdi.

sedat-peker-e-yakin-isim-turkiye-yi-ayaga-19053065-1114-m.jpg

Öte yandan Türkiye'yi ayağa kaldıran videoyu gören vatandaşların sosyal medyada emniyet yerine Sedat Peker'i etiketlemesi Türkiye'deki adalet duygusuna güvenin ne kadar azaldığını bir kez daha gösterdi.

Sedat Peker'in, daha önce Marmaray'da iki çocuğuyla saldırıya uğrayan babaya, rahat seyahat edebilmeleri için araç alınması maksadıyla 2,5 milyon TL yardımda bulunması dikkat çekmişti.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medya hesaplarından Sedat Peker ile ilgili paylaşımlar yapan MHP'li İzzet Ulvi Yönter, son olarak kendi fotoğrafı ile Sedat Peker'in göğsüne elini koyarak selam verdiği bir kareyi yan yana birleştirerek paylaşmıştı.

sedat-peker-e-yakin-isim-turkiye-yi-ayaga-19053065-2256-m.png

Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında olay sözler! Erdoğan'ı çok kızdıracakYandaş Cem Küçük'ten canlı yayında olay sözler! Erdoğan'ı çok kızdıracak

Son Haberler
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı