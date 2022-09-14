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  • Sedat Peker'in adamından gece yarısı zincirleme 9 twit. Aynı anda başka bir arkadaşının da evine gidildiğini açıkladı. O

Sedat Peker'in adamından gece yarısı zincirleme 9 twit. Aynı anda başka bir arkadaşının da evine gidildiğini açıkladı. Olaya ilişkin önemli ipuçları paylaştı

Sedat Peker'in adamının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya ilişkin yeni ipuçları verildi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 21:40
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 22:08
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Sedat Peker'in adamı Emre Olur'un hesabından gece yarısı zincirleme 9 twit. Aynı anda başka bir arkadaşının da evine gidildiğini açıkladı. Olay için önemli ipuçları paylaştı

Sedat Peker'in adamından gece yarısı zincirleme 9 twit. Aynı anda başka bir arkadaşının da evine gidildiğini açıkladı. Olaya ilişkin önemli ipuçları paylaştı
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Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker için "dijital tecrit" uygulandığı için danışmanı Emre Olur'un hesabından 9 twit daha atıldı.

Hesaptan yapılan paylaşımlarda Beykoz'daki saldırıyı Sedat Peker'le fotoğrafı olan birinin yapması zekice olarak nitelendirilirken, paylaşımda  saldırganın 20 ayrı sabıkasının olduğu iddia edildi.

Emre Olur'un hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

Saldırıyı Sn. Reis Sedat Peker ile resmi olan birine yaptırmanız zekice bir davranış. Daha önceden fuhuşa teşvik dahil en az 20 tane sabıkası olan bu kişinin bu saldırıyı gerçekleştirmesi sonucunda hangi suçlarını kapattınız? Ağır yaralanan Yılmaz Günay’dan alacağı vardı bu yüzden Yılmaz Günay’a silahlı saldırı yaptı diyorsunuz. Birbirini tanımayan iki insanın arasında nasıl bir alacak verecek meselesi olur?

Madem aralarında alacak verecek meselesi var o zaman bu kişilerin birbirlerini tanıması lazım. Neden HTS kayıtlarını çıkarıp kamuoyuna sunmuyorsunuz ya da baz istasyon sinyal kayıtlarını kamuoyuna sunup bu kişilerin birbirlerini tanıdığını kanıtlasanıza?! Bu olayın olduğu anda yani aynı saat dilimleri içerisinde şu an Sn. Reis Sedat Peker’in yanında bulunan dostu Osman Şen’in evine giden kim olduğu belli olmayan iki kişinin de kim olduğunu açıklarsınız elbet.

Sn. Reis Sedat Peker’i seven insanları “Sizin de başınıza bu tip saldırılar gelir.” diye korkutmak amacıyla bu tip eylemleri yaptırmanız sizin vatan fedailerini, serdengeçtileri ve bu vatanın delilerini hiç tanımadığınızın göstergesidir. Saldırıyı yapan bir kişi gözaltında ancak saldırıya uğrayan insanların tamamını organize şube’de tutmanızın kanuni gerekçesi nedir? Ya da saldırıya uğrayan Yılmaz Günay’ın yattığı hastaneye ziyarete giden bütün herkesi hastaneden uzaklaştırıp yanında ziyaretçi dahi bırakmamanızın mantıklı bir açıklaması nasıl olabilir?

Korku iklimi oluşturmak amacıyla bu saldırıdan dolayı kendinizi aklamak için Emniyette yaptırdığınız yalan açıklama HTS kayıtları ve baz istasyonu sinyal kayıtlarını yayınlanarak doğrulanabilir. Neden yayınlamıyorsunuz?! Korku iklimi oluşturmak amacıyla bu saldırıyı yapan kriminal kişi gibi elinizde kaç tane daha eleman var?! Bu şahısların işlediği suçları kapatarak bu tip olaylarda kullanmanızın elbet bir gün hesabı olur!

Sn. Reis Sedat Peker’i dijital tecrit altına alarak susturmaya çalışmanız işlediğiniz suçların en büyük göstergesidir. Yaptığınız zulüm arşa ulaştı ve Gayretullaha dokundu. Korku iklimi oluşturmanın uzmanı olan Sn. Reis Sedat Peker’i bu tip ufak numaralarla zora sokamazsınız unuttunuz mu? Korku iklimini Sn. Reis Sedat Peker sizin için yapıyordu. Hiçbiriniz kendisi kadar başarılı olamazsınız  Sn. Reis Sedat Peker’in daha önce söylediği tabirle “Siz Devletin namusunu kirlettiniz, siz Devleti ne yazıkki kriminal bir yapıya çevirdiniz."

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Misafirim
14.09.2022 23:13
Sedat Peker akıllı adamdır,kendisine suikast ihtimaline karşı elindeki belgeleri mutlaka,birilerine paslamıştır.Mezarda bile bunlarla savaşır,yaş tahtaya basmaz, bu benim kendi düşüncem  
 
Mustafa bey
14.09.2022 22:00
2023 eğer iktidar giderse düşünmek bile istemiyorum ortalığı  
 
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