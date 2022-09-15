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  • Beykoz’daki evine yapılan saldırının ardından... Sedat Peker'in akrabası Metin Süs'e silahlı saldırı

Beykoz’daki evine yapılan saldırının ardından... Sedat Peker'in akrabası Metin Süs'e silahlı saldırı

Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırının ardından Peker’in akrabası olduğu öne sürülen Metin Süs, Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 23:54
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 06:12
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Sedat Peker'in akrabası Metin Süs Florya'da vuruldu

Beykoz’daki evine yapılan saldırının ardından... Sedat Peker'in akrabası Metin Süs'e silahlı saldırı
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Suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker'in akrabası olduğu öne sürülen Metin Süs, Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

DHA’nın haberine göre olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilköy’de bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen Metin Süs, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metin Süs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Metin Süs, Halil Falyalı cinayeti sonrasında “Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelmişti. Cinayet sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında Metin Süs gözaltına alımıştı Süs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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sarı
15.09.2022 00:41
Tarih boyu devletler, elinde binlerce güç ile suç örgütlerine dva açarak cezalandırmışlardır. Bizde dava açılmadan illegal yöntemlerle akrabaları vurularak mücadele edilmeye çalışılıyor. Anormal olan?  
 
Mükremin
15.09.2022 00:20
Ülkeyi çeteler yönetiyor.  
 
Atillahan
15.09.2022 00:02
burasi karisacak vaziyet alin!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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