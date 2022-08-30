Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış

Barış Yarkadaş, geçtiğimiz akşam TV100’de katıldığı canlı yayında Mine Tozlu Sineren’in, rüşvet iddialarıyla ilgili olarak CİMER’e başvurmasına rağmen dilekçesine cevap verilmediği ve işlem yapılmadığını söylediğini aktardı.

Programda, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in iddialarına ilişkin konuşan Yarkadaş, Sineren’in CİMER’e başvurusuyla ilgili ulaştığı yeni detayları Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Barış Yarkadaş, iş insanı Mine Tozlu Sineren’in CİMER’e yaptığı başvuru ardından geri arandığını, ifadesi alınması için karakola çağrıldığını söylerken, Sineren’in karakola gitmediğini açıkladı.

İşte Yarkadaş’ın o açıklaması:

"Dün gece @tv100’de yayımlanan Taksim Meydanı’nda, “Mine Tozlu Sineren, rüşvet iddialarıyla ilgili olarak CİMER’e başvurmasına rağmen dilekçesine cevap verilmediği ve işlem yapılmadığını söylüyor” ifadesini kullandım.

Yine aynı programda, Mine Tozlu Sineren’in bunca rüşvet iddiasına rağmen savcılığa başvurmamış olmasınıa da dikkat çektim. Bugün ise yeni bilgilere ulaştım.

Mine Tozlu Sineren, iddialara ilişkin olarak, 20 Temmuz günü CİMER’e başvuruyor. 11 Ağustos günü ise sonu 9 20 ile biten telefonundan CİMER bünyesindeki Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’nce aranıyor. Başvurusu doğrultusunda polis merkezine davet ediliyor.

Mine Hanım bu görüşmede “Sağlık sorunlarımdan dolayı şu an gelemem” diyor. Polis Merkezi Amirliği de bu görüşmeye istinaden istediği polis merkezine gidip başvuru yapabileceğini aktarıyor.

tv100’deki yayında gündeme getirdiğim için,meselenin CİMER’le ilgili kısmına dair bu bilgiyi sizinle de paylaşmak istedim."