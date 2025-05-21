Sedat Peker’in asla affetmeyeceği üç kişi! Listenin ilk sırasında şaşırtan isim... "Cennet vaat etseler bile..."

Geçtiğimiz günlerde kırmızı bültenle aranan Sedat Peker’in davası görüldü. Davada kırmızı bültenin kaldırılması talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Peker’in ülkeye geri dönecek mi? sorusu ise merak edilmeye başlandı. Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in Peker paylaşımı ile ‘aradaki buzlar eridi’ yorumu yapıldı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Sedat Peker, ülkeye şu ortamda geri dönmeyeceğini söylerken, dünya üzerinde asla affetmeyeceği üç isimden birinin Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

PEKER: HENÜZ ÇOK ERKEN

Ünlü yazar Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında gündemden düşmeyen isim Sedat Peker ile röportajını taşıdı. Öztürk, ilk olarak ‘ülkeye geri dönecek misiniz?’ sorusunu Peker’e yöneltti. Peker, “Gazeteci Timur Soykan, YouTube kanalında program yapıyor. Yakın çevremden araştırma yaparak bu konuyla ilgili bir haber yaptı. Aslında söylediği şeylerin hemen hepsi doğruydu fakat bu programdaki sözler her nedense toplumun ciddi bir kesiminde yanlış anlaşıldı. Ben, ‘Türkiye’ye döneceğim’ ya da ‘Dönmek istiyorum’ diye bir kelime hiçbir zaman kullanmadım. Her zaman ‘Henüz çok erken’ olduğunu söyledim” dedi.

“YAŞADIĞIM SÜRECE AFFETMEYECEĞİM VE BARIŞMAYACAĞIM BU DÜNYADA ÜÇ KİŞİ VAR”

“Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun BAE’ye geldiği ve orada barıştığınız yönünde haberler yayımlandı. Böyle bir şey yaşandı mı?” sorusuna ise Peker, affetmeyeceği 3 isim olduğunu belirterek, “Beni tanıyan bütün herkes bilir ki ben yapılan kötülüğü de yapılan iyiliği de asla unutmam. Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir” ifadelerini kullandı.

PEKER’İN VİDEOLARI SONRASI MHP İLE ARASINDA BUZLAR OLUŞTU

Sedat Peker, sosyal medyada yayınladığı videolarla Süleyman Soylu ve hükümete yakın isimler hakkında iddialar ve suçlamalarda bulunmuştu. Soylu ise iddiaları yalanlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Sedat Peker’e sert sözlerle eleştirmişti. MHP ile Peker arasında sert buzlar oluşmuştu.

BUZLARI ERİTEN PAYLAŞIM

MHP ile Sedat Peker arasındaki buzlar eriyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, uzun süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker ile ilgili sosyal medyada akılları karıştıran bir paylaşım yaptı. Yönter, ‘Memleket’ isimli sosyal medya hesabında paylaşılan Sedat Peker videosunu alıntılayarak, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…” dedi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

16 Mayıs’ta İstanbul Anadolu Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sedat Peker’in davası görüldü. Duruşmada, Peker’in avukatlarının, müvekkilleri hakkında çıkarılan kırmızı bültenin kaldırılması talebi mahkemece kabul edilmedi. Mahkeme ayrıca, dosya kapsamında şikâyetçi olan Emre Erciş, Ozan Değmez, Oktay Tarhan ve Erdinç Yazar’ın dinlenmesine gerek olmadığına hükmetti. Dava, 28 Kasım tarihine ertelendi.