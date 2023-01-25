Sedat Peker’in avukatı Emre Olur’un tahliyesinin perde arkasını Yeniçağ'a açıkladı

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur hakkında tahliye kararı çıktı. Kararı Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e değerlendirdi. Barkın, kararla ilgili “Mahkeme hakkaniyetle olması gerektiği şekilde karar verdi” dedi.

“DAVADA TUTUKLU KALMAMIŞTI”

Emre Olur’un suçlamalarla bağlantısının kurulamadığına dikkat çeken Barkın, “Olması gerekendi. Tutuklanmasını gerektiren bir durum yoktu. Suç örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı ancak tutuklandığı dosyada herhangi bir tutuklu kalmamıştı zaten. Diğer taraftan kasten yaralamadan suçlanıyordu. O kasten yaralama eyleminden de tutuklu kalmamıştı. Şikayetçi de şikayetini geri almıştı. Olayın Sedat Peker ve Emre Olur ile bir ilgisinin olmadığını dile getirmişti. Dolayısıyla zaten tahliye edilmesi gerekiyordu. Bir de Cahit Çetin cinayetinde de Sedat Peker ile ilgisi olmayan şekilde hüküm verilmişti zaten. Dolayısıyla mahkeme hakkaniyetle karar verip tahliye verdi” dedi.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Ahmet Emre Olur'un, Türkiye'den ayrıldığı ve yurt dışında bulunduğu süreçlerde Peker'in yanında olduğu söylenen iddianamede, "örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu" ifade edildi.

İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı karar doğrultusunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı anımsatılan iddianamede, metinleri Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve Olur'un da bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayımladığı söylendi.

İDDİANAMEDE GİZLİ TANIK BEYANLARI YER ALDI

Olur'un, söz konusu davanın sanıklarıyla yakın ilişki içinde olduğunu gösteren HTS kayıtları bulunduğu söylenen iddianamede, gizli tanık beyanına da yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran gizli tanığın, Emre Erciş'in silahla yaralanması eylemini Peker'in talimatları doğrultusunda Olur'un organize ettiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.