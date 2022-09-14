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Sedat Peker'in evine saldırıda gözaltı

Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırı ilgili aracı kiralayan ve saldırı sırasında araçta bulunan Ö.Ş gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:38
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 17:05
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Sedat Peker'in Beykoz'daki evine saldırıda gözaltı

Sedat Peker'in evine saldırıda gözaltı
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HalkTv.com'dan aktarılan bilgilere göre; Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırı ilgili aracı kiralayan ve saldırı sırasında araçta bulunan Ö.Ş gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evine bu sabah 09.30'da silahlı saldırı düzenlendi. 

Peker'in evinin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti.

Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEDAT PEKER'İN YAKINLARI "SALDIRININ OLACAĞINI SEDAT PEKER BİLİYORDU" DEDİ 

Sedat Peker'in yakınlarına ulaşılmış ve Peker'e saldırı hakkındaki yorumu sorulmuştu.

Yakın çevresi, Peker'in tüm bu gelişmelerden haberdar olduğunu ifade etmişti.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Peker'in 'tek mal varlığım' dediği evinin çalışanına yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet ettiği ve yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

SANCAKTEPE'DE GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından çalışma başlatan emniyet saldırganın eşgalini belirledi.

Ö.Ş, öğleden sonra İstanbul Sancaktepe'de kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarına gözaltına alınan Ö. Ş.,’nin Sedat Peker ile çekilmiş birçok fotoğrafı bulunurken yaşanan olayın ‘örgüt içi hesaplaşma’ olduğu ifade edildi.

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