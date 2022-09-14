Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un hesabından 6 twit atıldı. Saldırıyla ilgili açıklama yapıldı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Peker cephesinden yapılan yeni açıklamada, "Sedat Peker’in ve de onun tarafında olan bizlerin hiçbir dahilimizin olmadığını ve olmayacağını şimdiden kamuoyuna bildiririz. Ne yaparsanız yapın, göklerden gelen bir karar var. Yenileceksiniz... Seçime 2 ay kala rezil olup, sonunuzu göreceksiniz" denildi.

Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yetkililer tarafından "örgüt içi hesaplaşma" ifadeleri kullanılmasına tepki gösterilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sn. Reis Sedat Peker’in Türkiye’de hükümet lehine yaptığı mitinglere her daim 25 bin civarında insan katılıyordu. Emniyetin basına dağıttığı bu resimler, o organizasyonlarda çekilen resimlerdir. Bu şahsı tanımıyoruz. Herhangi bir irtibatımız yok. O tarihlerde de mitinglere içimize sızmak için ajanlar yolladığınızı tahmin ediyorduk.

Şu an algı oluşturmak için, uyuyan hücrelerinizi uyandırdığınızın farkındayız. Ankara organize şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı alp arslan, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının planlayıcılarından biri olan adil öksüz’ün yurtdışına kaçması suçlamasıyla yargılanırken, emniyetin en önemli makamına tayin edilmen zaten mantığın kabul etmediği bir şeydi. BAE’e yolladığınız tetikçilere başka isimlerle çıkarttığın pasaportlardan da haberdarız. O şahısların gerçek isimleri de bizde mevcut. Resmî olarak çıkarttırdığın sahte pasaportlardaki isimler de bizde mevcut.

Galiba siz Serdengeçtilerin her yerde olduğunu unuttunuz. Basına “örgüt içi hesaplaşma” diye açıklama yapıyorsunuz. Yüce Allah sizin aklınızı başınızdan aldığının en büyük delili, o makamlara geldiğiniz halde ergen çocuklar gibi saçma planlar yapmanızdır.

Silahlı saldırıyı yapan kişi, sizin kriminal elemanlarınızdan. Bu şahıs gibi bir çok kriminal elamanınız olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde, bu ve bunun gibi yapılacak hiç bir olayda Sn. Reis Sedat Peker’in ve de onun tarafında olan bizlerin hiçbir dahilimizin olmadığını ve olmayacağını şimdiden kamuoyuna bildiririz. Ne yaparsanız yapın, göklerden gelen bir karar var. YENİLECEKSİNİZ… Seçime 2 ay kala rezil olup, sonunuzu göreceksiniz…"