Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

HalkTv.com'dan alınan bilgilere göre; Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, sabah 09.30'da gerçekleşti.

Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı. Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

ARAÇ HATAY'DAN KİRALANMIŞ

Sedat Peker'in evine ait güvenlik kameralarının çektiği görüntülerle saldırıda kullanılan araca dair bilgiler de belirlendi. Saldırıyı düzenleyenlerin, aracı İskenderun'daki bir rent a car (araç kiralama) şirketinden kiraladıkları öğrenildi. Araç, Ö.Ş, adlı kişinin ehliyetiyle kiralanarak, İstanbul'a getirildi. Aracın marka, model ve plakasının açıkça görüldüğü görüntüler Emniyet'e teslim edildi.