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Flaş... Flaş... Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında 'yeniden yakalama kararı'

Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen ve dün görülen duruşmada tahliye edilen Emre Olur hakkında akşam saatlerinde tekrar yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 02:21
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Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında 'yeniden yakalama kararı' iddiası

Flaş... Flaş... Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında 'yeniden yakalama kararı'
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Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen ve 8 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Ahmet Emre Olur, dün görülen duruşmada tahliye edildi. 

OdaTV'nin iddiasına göre, tahliye edildikten saatler sonra Olur hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada Emre Olur'un tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak yurtdışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar vermişti. 

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar sonrası hakkında arama kararı çıkartılan  Emre Olur, Arnavutluk'ta Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Türkiye'ye getirilen Olur, 21 Eylül'de sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olur, hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" hakkında açılan davanın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği hatırlatıldı.

Ahmet Emre Olur'un, Türkiye'den ayrıldığı ve yurt dışında bulunduğu süreçlerde Peker'in yanında olduğu söylenen iddianamede, "örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu" ifade edildi.

İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı karar doğrultusunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı anımsatılan iddianamede, metinleri Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve Olur'un da bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayımladığı söylendi.

İDDİANAMEDE GİZLİ TANIK BEYANLARI YER ALDI

Olur'un, söz konusu davanın sanıklarıyla yakın ilişki içinde olduğunu gösteren HTS kayıtları bulunduğu söylenen iddianamede, gizli tanık beyanına da yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran gizli tanığın, Emre Erciş'in silahla yaralanması eylemini Peker'in talimatları doğrultusunda Olur'un organize ettiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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