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  • Turhan Çömez bizzat görüşüp canlı yayında anlattı: Sedat Peker'in Erdoğan ve AKP'ye ne mesaj verdiğini açıkladı

Turhan Çömez bizzat görüşüp canlı yayında anlattı: Sedat Peker'in Erdoğan ve AKP'ye ne mesaj verdiğini açıkladı

Sedat Peker ile görüşen İYİ Partili Turhan Çömez canlı yayında notlarını anlattı. Çömez, Peker’in ‘iktidar çevrelerinden kendisiyle bir takım görüşmeler yapıldığını, bazı tarikatlerin de buna aracılık ettiğini’ söylediğini aktardı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 23:42
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Sedat Peker'in Erdoğan ve AKP'ye ne mesaj verdiğini açıkladı. Turhan Çömez bizzat görüşüp canlı yayında anlattı

Turhan Çömez bizzat görüşüp canlı yayında anlattı: Sedat Peker'in Erdoğan ve AKP'ye ne mesaj verdiğini açıkladı
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Halk TV’de konuk olduğu programda şunları söyledi:

“Sedat Peker’in ailesine ve kendisine karşı yapılan hamlelerin etkisinde olduğunu görüyoruz. Bunu bir insanın affetmesi normal değil. Benim de evimi bastılar biri 5 biri 16 yaşında çocuğum bunları yaşadı. Türkiye’de çok vahim şeyler yaşandı. İnsanın ailesine yaşatılanlar önemli. Sedat Peker’i bu anlamda anlıyorum. Kendisi bir tecrit altında. Bu güne kadar biz buzdağının üzerini biliyoruz. Bu işin ben helllaşme videolarıyla Erdoğan’ı etkileyeceğini düşünüyorum.

Erdoğan’ın yakın çevresiyle Sedat Peker’in yakın ilişkisi vardır benim bunların detayını bilmem mümkün değildir.

Sedat Peker, iktidar çevrelerinden kendisiyle bir takım görüşmeler yapıldığını, bazı tarikatlerin de buna aracılık ettiğini söyledi.

Sedat Peker; yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu, dijital tecrit haricinde BAE’nin kendisiyle düzenli aralıklarla görüştüğünü, yetkililerin güçlü bir ağı olduğunu, kendisinin misafir olarak korunduğunu, evinde olduğunu ve güçlük yaşamadığını açıkladı.”

Turhan Çömez, Sedat Peker’in elindeki bilgi ve belgelerin Türk siyasi hayatını çok yakından ilgilendirdiğini belirterek, “Şu anda emin olun ileriki yıllarda iktidar değiştiğinde yapanın hiç kimsenin yanın kar kalmayacak.” dedi

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