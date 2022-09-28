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Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den 'sabırlı olun' çıkışı: Beklediğinize deyecek

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, "Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor. Beklediğine deyeceğini zaman size ansızın gösterecektir" paylaşımında bulundu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 00:36
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Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den 'sabırlı olun' çıkışı: Beklediğinize deyecek

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den 'sabırlı olun' çıkışı: Beklediğinize deyecek
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Suç örgütü lideri Sedat Peker, son yaptığı paylaşımlarda eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban etrafında dönen rüşvet sarmalına ilişkin bir dizi iddiada bulunmuştu.

Tartışmaların ardından Peker'in basın danışmanı olduğu öne sürülen Emre Olur, Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

Yaşananların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit uygulanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğe bürünmüştü.

“SABIRLI OLUN, İYİ ŞEYLER BİR ANDA OLMUYOR”

Son olarak Sedat Peker'in eşi Özge Peker, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özge Peker, Instagram'dan yaptığı paylaşımla "Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor. Beklediğine deyeceğini zaman size ansızın gösterecektir" dedi.

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker hakkında sadece ifadesi alınmak üzere çıkartılan yakalanma emrinin Interpol tarafından 'tüm dünyada aranıyor' biçiminde kırmızı bültene çevrildiği bilgisini vermişti.

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