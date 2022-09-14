Sedat Peker'in evine saldırı yapıldı. 1 ağır yaralı

Geçen yılın mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından mafya-siyaset-sermaye ilişkileri hakkında iddialarda bulunan suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti.

HalkTv.com'dan aktarılan bilgilere göre; Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Saldırının, bu sabah 09.30'da gerçekleştiği duyuruldu. Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti.

Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

Sedat Peker cephesi saldırıyı, suikast timi iddiasının ardından gözdağı olarak yorumladı. Sedat Peker’in dijital tecrite alınmasından sonra yurtdışında kurulan suikast timinin haricinde "Türkiye’deki yakınlarının da hepsine zarar veririz yani öldürürüz" mesajının iletildiğini söyledi. Saldırıyı, Sedat Peker’in susmasını sağlamaya çalıştıkları yönünde yorumladı.