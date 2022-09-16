Sedat Peker'in evinin önünde yaşanan silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi

Beykoz'da 14 Eylül'de yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinden Ö.Ş.’nin, daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G.'yi alacak-verecek meselesi nedeniyle vurduğunu belirlemişti. Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş., polis ekiplerince yakalanmıştı. Y.G.'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ö.Ş.'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı.

Biri kadın 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.