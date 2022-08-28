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  • Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme oturmuştu. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu açıklama yaptı

Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme oturmuştu. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu açıklama yaptı

Sedat Peker'in iddialarında adı geçen eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu sosyal medyadan açıklama yaptı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 16:24
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Sedat Peker'in iddialarında adı geçen eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu sosyal medyadan açıklama yaptı

Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme oturmuştu. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu açıklama yaptı
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Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in "rüşvet" iddialarıyla gündeme otururan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu açıklama yaptı.

Dün Halktv yayınında Mine Tozlu Sineren de Sedat Peker'in iddialarının birçoğunu doğrulamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşkesenlioğlu, şunları söyledi:

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Doğrucu
28.08.2022 20:48
Çok daha vahim olanı bu zat Bankasya da 16 yıl Genel Müdürlük yapıyor Bankasya ya para yatıranlar içerde bu kişi Stratejik bir kurumun başında takdir Yüce Türk Milletinin  
 
Doğrucu
28.08.2022 20:43
Ali Bey, randevuyu farklı kişilerden istememiş hanımefendi sizin Özel kaleminizden istemiş. Normal olan da bu değilmidir ya özel kalemden yada sekreterinizden alınır randevu.  
 
Mikado
28.08.2022 16:56
Bakalım bu işin belgeli konuşan muhatapları buna ne cevap verecek  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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