Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme oturmuştu. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu açıklama yaptı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in "rüşvet" iddialarıyla gündeme otururan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu açıklama yaptı.
Dün Halktv yayınında Mine Tozlu Sineren de Sedat Peker'in iddialarının birçoğunu doğrulamıştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşkesenlioğlu, şunları söyledi:
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