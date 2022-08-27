Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren açıklama yaptı. Kendi hesabından ardı ardına tweet attı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkan Sedat Peker, "Yayınlayacağım" dediği belgeleri Twitter hesabından paylaşırken içinden AKP’li isimlerden Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına uzanan büyük iddialar çıktı.

Sedat Peker’in bugün attığı tweetlerde adı geçen Marka Yatırım Holding şirketinin patronu Mine Tozlu Sineren’den de açıklama geldi.

Peker’in paylaştığı belgelerde Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu ile Mine Tozlu Sineren arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp görüşmeleri dikkat çekmişti.

SEDAT PEKER’İN İDDİALARINI DOĞRULADI

Sedat Peker’in iddialarını doğrulayan Sineren "SPK başkanıyla görüşmek için talep ettiğim her görüşmeyi reddedip malum rüşvet kanalına yönlendirdiler. Hangi şirketin sermaye arttırımı 8 ay bekletildi? Rüşvet vermedim diye yatırımcılar cezalandırıldı." dedi.

YANDAŞ MEDYAYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İktidara yakın medyanın kendisi hakkında yaptığı haberleri eleştiren Sineren;” Takvim Gazetesi…SPK nın verdiği piyasa dolandırıcılığı cezasının ne demek olduğunu öğren istersen!Ve haberinin başlığını adilce at! Piyasa dolandırıcılığından SPK dan ceza almak suçlu olmak değildir!Bunun kararını mahkeme verir! Gazeteciliği adil ve mertçe yapın .Bu şekilde değil.” İfadelerini kullandı.

Mine Tozlu Sineren, 'minosetim' isimli kendisine ait olduğu belirtilen twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

RÜŞVET İSTEMEK AYIP DEĞİL VERMEMEK AYIP OLMUŞ"

"Bu ülkede istemek ayıp değil vermemek ayıp olmuş. İsteyen bir yüzü değil vermeyenin yüzü kaplara olmuş! Ortada bir rüşvet pazarlığı falan yok!"

"İstediler..istediklerini alamadılar. Bir kadını tabiri caizse kopartma çalıştılar kopartamadılar."

"HABERLERİ SİLMEK İÇİN BİLE PARA İSTEDİLER"

"Ve itibarsızlaştırmak için her türlü şeyi yaptılar. Savunma dahi almadan ceza üstüne ceza verdiler. Evet bu ceza haksız yere verilmiş ama bizden çıktı dediler. Para alamayan gazeteciler zamanında para verseydin yazmazdık dediler. Haberleri silmek için bile para istediler"

"MALUM RÜŞVET KANALINA YÖNLENDİRDİLER"

"Spk başkanıyla görüşmek için talep ettiği her görüşmeyi rededip malum rüşvet kanalına yönlendirdiler.Hangi şirketin sermaye arttırımı 8 ay bekletildi. Ve olumsuz gerekçelerinin hiç bir maddesi sermaye arttırımı ile ilgili değil!Başkan rüşvet vermedi diye yatırımcı cezalandırıldı"

Tahtadan bir lot dahi alıp satmayan “borsa patronu olmayacağım ben şirket patronuyum “diyen kadını diğer borsa patronları gibi zannedip paylaşmak zorundasın paylaşmazsan olmaz dediler.

"BU SİSTEME ASLA DAHİL OLMADI"

"Her türlü şikayet savcılık cimer yapıldı…yıllardır…bugün değil. Başkan başkan olduğundan beri şirkete zarar veren herkesi şikayet etti. Ceza almadı için mücadele etti. Savaştı! Ve asla bu sisteme dahil olmadı!"

İşte o paylaşımlar: