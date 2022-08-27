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  • Sedat Peker'in bahsettiği Martı Otel'in akıbetini Birgün yazarı açıkladı. Cumhurbaşkanı Danışmanının eski bakan olan ağa

Sedat Peker'in bahsettiği Martı Otel'in akıbetini Birgün yazarı açıkladı. Cumhurbaşkanı Danışmanının eski bakan olan ağabeyi yönetim kuruluna oturmuş

Sedat Peker'in iddialarında geçen Martı Otel'in akıbetini Birgün yazarı Bahadır Özgür açıkladı. Özgür'ün yayınladığı belgelerde, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun eski bakan olan ağabeyi Ersin Taranoğlu'nun Martı Otel'de yönetime girdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 21:31
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Sedat Peker'in iddialarında geçen Martı Otel'in akıbetini Birgün yazarı Bahadır Özgür açıkladı. Cumhurbaşkanı Danışmanının ağabeyi otelde yönetime girmiş

Sedat Peker'in bahsettiği Martı Otel'in akıbetini Birgün yazarı açıkladı. Cumhurbaşkanı Danışmanının eski bakan olan ağabeyi yönetim kuruluna oturmuş
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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, geçtiğimiz gün yayınlayacağım dediği belgeleri Twitter hesabından paylaştı.

AKP'li isimlerden Cumhurbaşkanı Danışmanlarına kadar birçok kişinin adı geçerken, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun abisi ile ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Birgün yazarı Bahadır Özgür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Martı Otel'in Denizbank'a borcu için devreye girip rüşvet aldığı iddia edilen Serkan Taranoğlu'nun ağabeyi Serkan Taranoğlu'na dikkat çekti.

Özgür, paylaşımında "Peker, Saray danışmanlarının Martı Otel'in Denizbank'a borcu için devreye girip rüşvet aldıkları bilgisini paylaştı. İş çözülmedi. Marmaris'teki iki otel bankanın oldu. Bu olaydan sonra otel yönetimine eski bakan Ersin Taranoğlu da girdi. Serkan Taranoğlu'nun kardeşi" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında Martı Grubu’ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama ise şöyleydi:

“Şirketimiz ile Denizbank ve Deniz Faktoring arasında akdedilen 23.02.2021 tarihli Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ve 30.03.2021 tarihli ek tadil sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Denizbank A.Ş. tarafından üçüncü bir şahıs ya da kuruma satılamamaları ve bu süre zarfında tesislerin tek alıcısının da Şirketimiz olması kayıt ve şartıyla ve Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) + 2 (iki) + 2 (iki) yıl olmak üzere toplam 9 (dokuz) yıllık süre içerisinde banka tarafından Şirketimize tanınan Alım Hakkı karşılığında,

Şirketimiz mülkiyetinde bulunan; Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, 2 pafta 1520 parselde bulunan Martı Resort Otel'in ve Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi, 2 pafta, 1605 parselde bulunan La Perla Otel'in toplam 42.000.000 USD satış bedeli karşılığında, işlem tarihindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru üzerinden, Banka'ya satışına (İşlem) ve satıştan elde edilecek fonun Banka'ya olan Şirket borcundan mahsup edilmesine, Geri alım sözleşmesi kapsamında; Martı Resort Otel ve La Perla Otel’in, Denizbank A.Ş. mülkiyetinde bulunduğu 5 + 2 + 2 yıl olmak üzere toplam 9 (dokuz) yıllık süre içerisinde ise, İşletme Hakkı Şirketimizde kalacak olup, tesislerin kiracı sıfatıyla banka ile mutabık kalınan bedelle, hasılat kirası yöntemiyle işletilmesine devam edilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.”
 

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Hasan
28.08.2022 04:31
Bu durum şöyle açıklanabilir, MANDA YUVA YAPMIŞ söğüt dalına,tiridine tiridine....  
 
The İMAM.
27.08.2022 22:23
Abbas bey....Biz Böyle Görmedik Haramı Bilmedik Eğilmedik Bükülmedik"Bize Göre Değil Çirkefin Elinde Deli Olmak Zuul Olma" Ahmet ŞaFaK  
 
ANKARALI OLARAK.
27.08.2022 22:12
""Yok abi heybedeki büyük TURP_,TURPLAR çıkmadığı sürece ...gündem değiştirmeye su taşımaktan ibaret gözükür..""  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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