Sedat Peker’in iddialarında geçiyordu. Demirören Ziraat Bankası’na borcu için ipotek ettirdi. Göktürk'teki araziler yılan hikayesine döndü

Şirket, görevli koydu. Bunun üzerine bölge sakinleri ayrı ayrı dava açtı. Bir bölge sakinin davasında mahkeme arazideki işlemleri durdurdu.

Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi Kemer Country’de, üzerinde golf sahalarının bulunduğu ait arazilerini ipotek ettirdi. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de, araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı.

HalkTV'den Hazal Ocak'ın haberine göre; Bakanlığın hazırladığı imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlandı. Bu bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

Bölgede yaşayanlar, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019’da mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bakanlık ise planda bazı düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkardı. Bölge halkı, bu plana karşı da dava açtı. Bu sırada Demirören kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredildi.

Bakanlığın söz konusu arazileri imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişken, Ziraat Bankası arazileri 20 Şubat 2020’de satışa çıkardı. İlan açıklamalarında çoğunluğu 'konut' alanında kaldığı ifade edilen araziler için on milyonlarca lira istendi. Bölgede yaşayanlar, bankaya bir ihtarname çekerek satışı durdurdu.

Sayıştay raporuna girdi

Bunun üzerine banka, üzerinde golf sahalarının bulunduğu toplam sekiz parseli, 15 milyon liraya eski sahibi Demirören'e kiraladı. Tüm bu süreç Sayıştay’ın 2020 denetim raporuna da yansıdı.

Bakanlık, Göktürk’te Kemer Country yerleşkesi içindeki golf sahası olarak kullanılan arazileri İBB'nin mahkeme kararı doğrultusunda 'özel spor alanı'na almasına karşın imara açmıştı. Bölgeyi deprem kanunu kapsamında belirlenen riskli alanlara karşılık yeni yerleşim alanları olarak kabul edilen "Rezerv Yapı Alanı" kapsamına almıştı. Böylelikle de alanda plan yapma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak bakanlığa aktarılmış olmuştu. Bölgede imar planı sürecinde yetkili kurum da bakanlık olarak belirlenmişti. Bölge halkı ise hem bakanlığa itirazda bulunmuş hem de bakanlık kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Bakanlık söz konusu alana ilişkin küçük ve büyük ölçekli planlarda onama sınırı değişikliğine gitmişti.

‘18 uygulaması yapıldı’

Bakanlık bu değişikliğin ardından söz konusu arazilere ilişkin bir ilan yayımladı. Söz konusu arazilere ilişkin imar kanununun 18. madde hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını onayladı ve askıya çıkardı. Bu uygulama ile imara açılan ve üzerinde golf sahası bulunan arazilerin sınırları belirlenmiş, düzenleme ortaklık payı kesintileri yapılmıştı.

Durdurdu

Bir yandan dava süreçleri devam ederken Ziraat Bankası’nda olan söz konusu araziler Emlak Konut’a geçtiği öğrenildi. Ziraat Bankası’nı söz konusu parseller için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile işbirliğine gitmişti.

Şirket yetkilileri, arazilere görevli koydu. Bunun üzerine bölge sakinleri ayrı ayrı tapu iptali ve tescil davası açtı. Arazideki uygulamaların tedbiren önlenmesini istedi. Bir bölge sakininin davasını görüşen İstanbul 7. Tüketici Mahkemesi de talep edenin haklarının derhal korunması gerektiğine dikkat çekerek parsele bölge sakinlerinin girişi ile yürüyüşünün engellenmesi, parselin çevresinin dikenli telle çevrilmesi ve güvenlik personeli ile parsele girişin engellenmesi dahil her türlü tasarrufu tedbiren durdurdu. Öte yandan arazilerde sondaj çalışmaları sürüyor.