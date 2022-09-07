Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti; Serhat Albayrak hakkındaki haberlere erişim engeli kararı

Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'de bulunan Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti.

Daha sonra Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyleyen Peker, "Eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir, onun arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medya'nın başındaki Serhat Albayrak'tır" iddiasında bulunmuştu.

SERHAT ALBAYRAK İLE İLGİLİ HABERLERE ERİŞİM ENGELİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Turkuvaz Medya Grubu'nun Başkanvekili Serhat Albayrak’ın isminin geçtiği paylaşımları konu alan haberlere ‘içerikten çıkarma’ kararı geldi.

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Serhat Albayrak’ın avukatı Fatih Savaş’ın başvurusu sonucunda, Albayrak'la ilgili haberlerin içerikten çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme, haberlerin Serhat Albayrak’ın kişilik hakkını zedelediğini iddia ederek iddiaların belgeye dayanmadığını ifade etti.