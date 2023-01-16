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Sedat Peker'in işaret ettiği limana yine operasyon

Sedat Peker'in daha önce işaret ettiği Mersin Limanı'nda yine operasyon yapıldı. 56 kilo kokain ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 18:01
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Sedat Peker'in işaret ettiği Mersin Limanı'na yine operasyon

Sedat Peker'in işaret ettiği limana yine operasyon
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Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in daha önce uyuşturucu sevkiyatı için işaret ettiği Mersin Limanı‘nda Ekvator üzerinden Türkiye’ye getirildiği tespit edilen 56 kilogram kokain ele geçirildi.

DHA'da yer alan habere göre, Mersin Limanı’na Ekvator’dan gelen bir gemide 56 kilogram kokain ele geçirildi. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, geminin limana yanaşmasından itibaren konteynerı izlemeye aldı. Gemi, liman sahasına indirildikten sonra x-ray taramasından geçirildi. Sonrasında ise narkotik dedektör köpekler eşliğinde gemi arandı.

56 KİLO KOKAİNE EL KONULDU

Aramalar kapsamında, konteynerin soğutucu kısmına gizlenmiş kokain dolu çok sayıda paket ele geçirildi. 56 kilogram kokaine el konulurken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

PEKER İŞARET ETMİŞTİ

Sevkiyat, bir süre önce sosyal medya üzerinden uyuşturucu trafiğine ilişkin açıklamalarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’i akıllara getirdi. Peker, açıklamalarında Türkiye’ye uyuşturucu girişiyle ilgili Mersin Limanı’nı işaret etmişti.

Peker, “Mersin Limanında ve körfezdeki limanlarda tonlarca kokain yakalandı. Bu kokainler kimin? Yine ses yok. 10 gram uyuşturucu yakalayıp, 7-8 kişiyi tutuklatıp kahramanlık yapan süslü sülü; kesin cezaevine gireceksin" demişti.

Peker ayrıca yakalanan uyuşturucu maddeler ile ilgili şu iddiaları öne sürmüştü:

“Devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım”

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