AKP'li Taşkesenoğlu'nun FETÖ paylaşımı ortaya çıktı! Sedat Peker'in ‘rüşvet ağı’ iddialarında ismi geçiyordu

Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı.

Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP Erzurum Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

Peker’in iddialarının ardından AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun 2013 yılında FETÖ’ye ilişkin yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

İşte o paylaşım: