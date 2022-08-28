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  • AKP'li Taşkesenoğlu'nun FETÖ paylaşımı ortaya çıktı! Sedat Peker'in ‘rüşvet ağı’ iddialarında ismi geçiyordu

AKP'li Taşkesenoğlu'nun FETÖ paylaşımı ortaya çıktı! Sedat Peker'in ‘rüşvet ağı’ iddialarında ismi geçiyordu

Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Peker'in iddiasında adı geçen Zehra Taşkesenlioğlu'nun FETÖ paylaşımı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 00:07
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 06:42
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Sedat Peker'in ‘rüşvet ağı’ iddialarında ismi geçiyordu! AKP'li Taşkesenoğlu'nun FETÖ paylaşımı ortaya çıktı

AKP'li Taşkesenoğlu'nun FETÖ paylaşımı ortaya çıktı! Sedat Peker'in ‘rüşvet ağı’ iddialarında ismi geçiyordu
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Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı.

Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP Erzurum Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

Peker’in iddialarının ardından AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun 2013 yılında FETÖ’ye ilişkin yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

İşte o paylaşım:

 

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N.D
28.08.2022 06:57
Bunların alayında gram onur yok.Eğer olsaydı insan içine çıkamadıkları gibi hepisi teker teker ıssız bir yere gidip harakiri yaparlardı.  
 
Ali
28.08.2022 03:12
Fetönün siyası ayağının üzerine niye gidilmediği belli oluyor  
 
Sonmez
28.08.2022 02:28
Bu kadın nasıl Milletvekili olmuş? Nasıl Müslüman olmuş? "Peygamber" kelimesini bile yazamıyor. Müslüman ise peygambere saygı gösterir kelimesini düzgün yazardı.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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