Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildi. Erk Acarer açıkladı

Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Acarer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sedat Peker cephesinde yeni ve önemli gelişme! Peker’e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiler çemberin daraldığını gösteriyor. Kamuoyunda basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk’tan B.A.E’ye geçiyor.

Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrılıyor.Ama işlemleri yapılmıyor.Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor.Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer,onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor.

Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize ‘bir şey’ anlatıyor. Peker’in, başına 25 milyon $ konması,evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon,hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan BAE’nin Peker’e mesajı.

-Olanları “Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz” diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyid ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık!

SEDAT PEKER'İN EVİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına yapılan saldırıda bir kişi yaralanırken olay sonrası Emre Olur'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Paylaşımlarda şu ifadeler kullanılmıştı:

"Sn. Reis Sedat Peker’in Türkiye’de hükümet lehine yaptığı mitinglere her daim 25 bin civarında insan katılıyordu. Emniyetin basına dağıttığı bu resimler, o organizasyonlarda çekilen resimlerdir. Bu şahsı tanımıyoruz. Herhangi bir irtibatımız yok. O tarihlerde de mitinglere içimize sızmak için ajanlar yolladığınızı tahmin ediyorduk.

Şu an algı oluşturmak için, uyuyan hücrelerinizi uyandırdığınızın farkındayız. Ankara organize şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı alp arslan, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının planlayıcılarından biri olan adil öksüz’ün yurtdışına kaçması suçlamasıyla yargılanırken, emniyetin en önemli makamına tayin edilmen zaten mantığın kabul etmediği bir şeydi. BAE’e yolladığınız tetikçilere başka isimlerle çıkarttığın pasaportlardan da haberdarız. O şahısların gerçek isimleri de bizde mevcut. Resmî olarak çıkarttırdığın sahte pasaportlardaki isimler de bizde mevcut.

Galiba siz Serdengeçtilerin her yerde olduğunu unuttunuz. Basına “örgüt içi hesaplaşma” diye açıklama yapıyorsunuz. Yüce Allah sizin aklınızı başınızdan aldığının en büyük delili, o makamlara geldiğiniz halde ergen çocuklar gibi saçma planlar yapmanızdır.

Silahlı saldırıyı yapan kişi, sizin kriminal elemanlarınızdan. Bu şahıs gibi bir çok kriminal elamanınız olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde, bu ve bunun gibi yapılacak hiç bir olayda Sn. Reis Sedat Peker’in ve de onun tarafında olan bizlerin hiçbir dahilimizin olmadığını ve olmayacağını şimdiden kamuoyuna bildiririz. Ne yaparsanız yapın, göklerden gelen bir karar var. YENİLECEKSİNİZ… Seçime 2 ay kala rezil olup, sonunuzu göreceksiniz…"