Sedat Peker'in Serhat Albayrak hakkındaki açıklamaları yayınladığı için Yeniçağ Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar'a hapis cezası

Sedat Peker’in Serhat Albayrak hakkındaki yolsuzluk iddialarını haberleştirilmesi ile ilgili Yeniçağ Gazetesi İnternet Servisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar hakkında dava açıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, Avşar’ın 1 suçtan beraatine karar verirken 2 suçtan toplam 2 yıl 3 aylık hapis cezası verilen indirimle birlikte 1 yıl 15 güne düşürüldü.
Hapis cezası, para cezasına çevrilmezken, ceza için istinaf mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı. Yapılacak itiraz kabul edilmezse Erdem Avşar cezaevine girecek.