﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in bir suikast sonucu öldürülmesinin yankıları devam ederken, sosyal medyadaki tepkiler de devam ediyor.

Birçok Ülkücü tepkisini dile getirirken Sedat Peker’e cinayetin aydınlatılması için çağrıda bulundu.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker etiketlenerek kendisine gönderilen mesajlara sessiz kalmayarak o paylaşımları retweet etti.

Sedat Peker’in retweet ettiği mesajları kısa süre sonra sildiği görüldü.

Dijital tecrit altında olan Peker’in bu yolla iletişim kurmaya çalıştığı iddia edildi.

İşte Sedat Peker’in retweet ettiği mesajlar;

Emre Demir isimli kullanıcının mesajı “Sinan Ateş’i katledenlerin gerçek yüzünü ifşa et”

Ömer Yener isimli kullanıcının mesajı “Yatamıyorum ulan yatamıyorum bu resme baktıkça yatamıyorum. Hesap vakti gelecek yenileceksiniz, yargılanacaksınız. Biz kazanacağız, Söz namus, Allah bize yeter o ne güzel vakittir.”

Efsun isimli kullanıcının mesajı “Olsun, adam hırsız değil. Hırsızlıkla alınan oylar ve diğer hırsızlıkları Sayın Reis Sedat Peker anlattı. Yani mühim olan oy oranı değil. Adamlık, namus, Ahlak.”

Sedat Peker son olarak Whisper’in “Sedat Peker, tüm Türkiye’ye mutlu yıllar diledi” mesajını retweet etti.