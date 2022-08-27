Sedat Peker’in suçlamalarda bulunduğu Salih Orakcı kimdir? Bir şirketin yüzde 50’sini almıştı

Sedat Peker’in iddialarına göre Salih Orakcı, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den, “Ben bu sorunu hallederim ancak bu şartlarda rica edersem iş takipçisi durumuna düşerim. Sizin şirketlerden birine beni ortak edin ki bu benim kendi işim diye rica edebileyim.” diyerek Sineren’e ait “Er Garanti” isimli şirketin yüzde 50 ortağı oldu. Sonrasında ise Orakcı, Sineren’den bir Porsche, bir BMW bedelinde bir para ile 2 milyon 500 bin Türk Lirası istedi.



Peker’in iddialarının devamında ise Sineren, Orakcı istediği işi yapamayınca, hem ortaklık işlemlerini iptal etti hem de mahkeme kanalıyla Salih Orakcı’ya haciz kararı yolladı.

2012’DE KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRÜ İKEN KIYI EMNİYETİ BOTU FACİASINDA DÖRT KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Salih Orakcı hakkında “haramzade” ifadesini kullanan Peker’in iddiaları sonrası Orakcı’nın kim olduğu merak konusu oldu. 1964’te Erzincan'da dünyaya gelen Orakcı, 1986 yılında İTÜ Denizcilik Yüksekokulu (denizcilik fakültesi) Güverte bölümünden mezun oldu. Orakcı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü iken dört kişinin öldüğü bot faciası yaşanmıştı

KURTARMA BOTUNUN ARIZALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

4 Aralık tarihinde İstanbul Şile’de dört kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda şiddetli rüzgara ve dev dalgalara dayanamayarak ortadan kırılan gemiye yardıma giderken, daha Şile Limanı’ndan ayrılmadan kayalara çarparak batan kurtarma botunun arızalı ve bunun da kazadan 8 gün önce bilindiği; ayrıca motoru çalıştırmaya yarayan "emergency akülerinden" birinin de boş olduğu ortaya çıkmıştı.

ÖLEN KAPTANA TEHDİT: “YA KURTARMA FAALİYETİ İÇİN ŞİLE'YE GİT YA DA İSTİFA ET”

Kazada hayatını kaybeden ve o gün izin gününde olduğu için denize açılmak istemeyen kaptan Cemil Özbey’in, “Derhal Şile’ye git, Rıfkı Kaptan’dan botunu teslim al ve kurtarma operasyonuna katıl. Ya botu alıp çıkacaksın ya da istifanı vereceksin.” tehdidine maruz kaldığı kazanın ardından ortaya çıkan bir başka detay olmuştu.

Cemil Özben’in telefonu kapattıktan sonra eşine, “Başıma gelene bak. Dedem de denizde boğuldu. Beni de denizde boğacaklar” diye fısıldadığı; arama kurtarma faaliyetine katılmayı reddeden görev başındaki kaptanın Özben’e, “Gitme. Ölüme gidiyorsun.” dediği öğrenilmişti.

KAPTAN’IN ABİSİNDEN SALİH ORAKCI'YA AĞIR SUÇLAMA

Kaptan Cemil Özben’in ağabeyi ise o dönem, “Bu kazanın aydınlanması için mutlaka Salih Orakcı görevden alınmalı. Orakçı ve ekibi katildir. Bu kadar insanın ölümünden sorumludur. Hangi vicdanla yaşayacak. Ömür boyu ona katil gözüyle bakacağım. Benim gözümde çocukları bilerek ölüme gönderdi.” demişti.

SALİH ORAKCI 2019’DA BERAAT ETTİ

Daha sonrasında botu görevlendiren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli 11 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürü Salih Orakcı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından soruşturma izni olmadığından takipsizlik kararı verilmişti.

Dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürünün olayda sorumluluğunun bulunduğunu iddia eden ölenlerin yakınları ise Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Salih Orakcı hakkında dava açılmasını talep etmiş, Anayasa Mahkemesi de Orakcı’nın yargılanmasına karar vermişti. Sonrasında 2019’da karara bağlanan davada, Orakçı'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa atfedilecek kusur bulunmadığından beraatlarına karar verilmişti.

Peker'in ilgili tweetleri şöyle:









yenicaggazetesi.com.tr