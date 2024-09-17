Sedat Şahin'in sağ kolu Yunanistan'da yakalandı: Kanlı pusuda 6 Türk hayatını kaybetmişti

Şahinler adıyla bilinen suç örgütünün lideri Sedat Şahin'in yeğeni E.K.'yı Sakız Adası'nda yakaladı. E.K.'nın adaya neden geldiği ve kimlerle iletişime geçtiğinin araştırıldığı belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 2017'de "Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyeleri olduğu iddiasıyla 39'u tutuklu 74 sanığın yargılandığı davada, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Sedat Şahin'in "yeğenim" dediği E.K. yakalandı.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Üzerinden sahte İtalyan ehliyeti ve kimliği çıkan E.K.'nin evinde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kanlı pusuda 30 kişi ölümden döndü. Tüfeklerle çapraz ateşe tuttular

‘Şahinler’ suç örgütüne yeni dava

E.K.'nin uzun bir süredir Avrupa ülkelerinde gösterişli bir hayat yaşadığı ve bu kimlikle dolaştığı belirlendi.

Vücuduna kazıttığı Sedat Şahin döğmesiyle tanınan E.K.'nin silah bulundurma ve sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından Yunanistan İstihbarat Teşkilatı da (EYP) alarma geçti.

YUNANİSTAN'DA 6 TÜRK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Soruşturma kapsamında E.K.'nin Sakız Adası'na niçin geldiği ve kimlerle iletişime geçtiği araştırılıyor.

Yunan istihbarat servisi, E.K.'nin geçtiğimiz eylül ayında Loutsa'da Boyunlar çetesine bağlı altı Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kanlı pusu ve Pire şehrinde bir kişinin öldüğü saldırıyla olan bağlantısının da araştırıldığını duyurdu.