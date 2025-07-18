Sedef Kabaş'tan Bakan Tekin'e dikkat çeken sorular...

LGS kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşılması tartışılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı'nın yaşanan skandalla ilgili açıklamaları ise ayrı gündem oldu. Gazeteci Sedef Kabaş, konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorular sordu.

LGS Sınavında sorun yoktur diyen bakana soralım…



1. Bu sene tam puan alan öğrenci sayısı 719! Bu rekor sayı hayatın doğal akışına aykırı değil mi?



2. TBMM’de konunun araştırılması önergesini neden reddettiniz?



3. Tam puan alan öğrenciler hangi okullardan mezun, ne zaman… pic.twitter.com/9OVFsHc81U — Sedef Kabaş (@SedefKabas) July 17, 2025

İşte Kabaş'ın paylaşımı:

LGS Sınavında sorun yoktur diyen bakana soralım…

1. Bu sene tam puan alan öğrenci sayısı 719! Bu rekor sayı hayatın doğal akışına aykırı değil mi?

2. TBMM’de konunun araştırılması önergesini neden reddettiniz?

3. Tam puan alan öğrenciler hangi okullardan mezun, ne zaman açıklayacaksınız?

4. Bu öğrencilerin önceki senelerdeki okul başarısı ile sınavdan yanlışsız çıkması arasında paralellik var mı? Yoksa birden bire mi sınav sırasında dehâ kesildiler?

5. Sorular için “Pdf 11.57'de dolaşıma girdi" demek bile başlı başına bir skandal değil mi?

6. Soruların 11.57'den önce paylaşılmadığını nereden bileceğiz, sadece sizin açıklamanıza mı güveneceğiz?

7. Küpesini çıkaramadı diye bir öğrenciyi 1 dakika gecikti deyip sınava almayan siz şu saatten sonra sorular dolaşmış ne var bunda diyebiliyorsunuz. Zerre sorumluluk ya da suçluluk hissetmiyor musunuz?

8. Halka “geri zekâlılara anlatır gibi anlatayım” diye açıklama yaptınız. Bu ifadeniz için özür dileyecek misiniz?