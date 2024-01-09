Sedef otu nelere iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi
Sedef otu nelere iyi gelir
Doğadan gelen şifalı otların onlarca yararı var. İşte. Sedef otu ve yararları...

Sedef otunun Latince Adı: Ruta Montana.

Bahçe Sedefotu olarak da bilinir. İşte yararları...

İçeriğinde uçucu yağ, alkaloitler, tanen, reçine bulunuyor.

Avrasya ve Kanarya Adalarında yabani olarak yetişiyor.
Acı tatlı ve kokulu. Yeşilimsi, sarı renkli gösterişli çiçekleri var. Yaz sonuna doğru açıyor. Tohumuyla çoğalan sedef otu bitkisi güneşli yerleri seviyor.

HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR


Terletir.

Solucan ya da kurtları düşürür.

İştahı açar, sindirimi rahatlatır.

Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor.

Gaz söktürücü.

İyi bir yatıştırıcı özelliği var.

Romatizma ve karın ağrılarına da etkili.
Spazmları çözüyor.

Adet söktürücü.

Kadınlarda aybaşı dönemini kolaylaştırıyor.

Gebelikte kullanılmamalı. Çocuk düşürücü. Yüksek dozda alınırsa zehirlenmelere yol açıyor.

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