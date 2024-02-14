Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarıyla gündem olan Sedef Şahin daha önce rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınıyor. Peki, Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin neden gündem oldu?

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Sedef Şahin görünümüyle son zamanlarda gündem olmuştu. Sedef Şahin oyunculuk kariyerine ara verip öğretim görevlisi oldu.

SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

Sedef Şahin, 14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro alanında devam etmiştir. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk kariyerine atılan Şahin, çeşitli reklam projelerinde, katalog çekimlerinde ve dizilerde başarılı performanslar sergilemiştir.

Oyunculuğa olan yeteneği, Belalı Baldız dizisinde canlandırdığı Yeşim karakteri ile geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağlamıştır. Ayrıca, Patron Kim ve Avrupa Yakası gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak da izleyici karşısına çıkmıştır. LC Waikiki ve Beymen gibi markaların katalog çekimlerinde yer alarak modellik kariyerine de adım atmıştır.

2007-2008 yıllarında Sevgili Dünürüm dizisinde Mine karakterini başarıyla canlandıran Sedef Şahin, aynı zamanda tiyatro sahnelerinde de yer almıştır. Usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte 2010 yılında Kraliçe Lear oyununda performans sergilemiştir.

Oyunculuğundaki çeşitlilikle dikkat çeken Şahin, Show TV'de yayınlanan Acil Aşk Aranıyor dizisinde İpek karakterini canlandırmış ve daha sonra Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat vermiştir.