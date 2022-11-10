﻿Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu

Olay, gece saatlerinde Şehit Cevher Duduyev Sahil Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kişi, bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye götürülen şahıs, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark etti. Bunun üzerine sedyeden atlayan şahıs, gazetecilerin üzerine koştu. Gazetecilere saldırmaya çalışan şahsı polis ekipleri güçlükle zapt etti.