Sefalet Yüzyılı: Okul çantası ve kıyafet alınamayan çocuğun annesine bakışı yürekleri sızlattı

Bir sokak röportajında konuşan anne ve küçük kızının ekonomik zorlukları anlattığı anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Anne, okula giden kızı için “Beslenme çantasına bir poğaça koyuyorum. O da yere batsın, poğaça 10 TL olduğu için koyabiliyorum” şeklinde konuşarak, yürekleri burkan bir gerçeği gözler önüne serdi. Bu samimi açıklama, ülkedeki ekonomik sıkıntıların aileler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Röportaj sırasında muhabirin küçük kıza “Her istediğini alamıyor musun?” sorusuna, “Evet abi alamıyoruz. Çanta almaya gidiyorduk, bin lira olmuş. Alamadık. Dört kardeşiz bir de abi. Herkese bin liradan hesaplasan 4 bin lira falan ediyor” şeklinde verdiği yanıt, çocukların bile ekonomik koşullardan ne kadar etkilendiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Röportajın devamında, annenin “Ben çocuğumun kıyafetini alamıyorsam bu devlete artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Onlar utansın” diyerek isyan etmesi, pek çok vatandaşı duygulandırdı. Bu sözler, ülkedeki birçok ailenin yaşadığı maddi sıkıntıları ve hükümete karşı duyulan hayal kırıklığını dile getiren güçlü bir mesaj olarak sosyal medyada gündem oldu.