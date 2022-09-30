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  • Ruslar Antalya’da emlakçı olunca, uygun fiyata ev kalmadı. Türkler kendi yurdunda garip oldu

Ruslar Antalya’da emlakçı olunca, uygun fiyata ev kalmadı. Türkler kendi yurdunda garip oldu

Rusya’nın seferberlik ilan etmesiyle binlerce kişi Türkiye’ye akın etti. Ruslar da emlakçı olunca özellikle Antalya'da piyasayı allak bullak etti. Ev ve kira fiyatları uçtu gitti. Uygun fiyata ev kalmadı. Tayini Antalya'ya çıkan memurlar ise kaçacak delik arıyor.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 09:35
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Seferberlikten kaçan Ruslar Antalya'yı doldurdu. Rus emlakçılar fiyatları uçurdu. Türkler de kendi ülkelerinde garip oldu

Ruslar Antalya’da emlakçı olunca, uygun fiyata ev kalmadı. Türkler kendi yurdunda garip oldu
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Seferberlikten kaçan Ruslar, Antalya'daki emlak fiyatlarını uçurdu, olan yine Türk vatandaşlarına oldu. Tayini Antalya'ya çıkan memurlar kara kara düşünüyor, gitmemek için her çareye başvuruyor. Çünkü kiralık ev bulma şansı yok bulursa da fiyatlar uçuk.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; bölgede ev kiralayarak işyeri açıp ticaret yapmaya başlayanlar da var. Ancak Antalyalı emlakçılar Rusların gelmesini olumlu karşılamıyor. Antalya Emlak şirketinin sahibi Emrah Özbilen “Ruslar Antalya’ya akın etti, çok güzel bir durum diye düşünmeyin. Çünkü Ruslar ağırlıklı deniz kenarında ev istiyor. O bölgelerde ev de kalmadı. Ev almaktan çok kiralıyorlar. Bu da fiyatları artırdı. Bizim ev sahipleri de akıllandı, Ruslara ev vermek istemiyor. Çünkü kısa süreli kiralıyorlar ve ödeme yapmayanlar da var” açıklaması yaptı.

Bazı Rusların Antalya bölgesinde emlakçılık yapmaya başladığını da söyleyen Özbilen “Bazı Rus turistler ise emlakçı oldu. Rusya’daki bağlantılarını kullanarak gelenleri bağlıyorlar. Türk emlakçıların elinden iş alıyorlar. Bizim burada bir mağduriyetimiz var. Zaten piyasayı allak bullak ettiler. Ne boş ev kaldı ne de uygun fiyat” diye konuştu.

Fiyatların Rus ilgisiyle arttığını ifade eden Özbilen “Normal şartlarda 2+1 bir daireyi aylık 2 bin liraya kiraya verebiliyorduk. Ruslar gelince fiyatlar 4 bin liraya kadar çıktı” diye konuştu.

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mmt
30.09.2022 10:55
tek adam rejimi nelere kadirmiş.ülkem uçuyor.millet acınacak hale geldi.  
 
Veysel emmi
30.09.2022 09:52
Ülkeyi mahvetti tek adam rejimi.  
 
Vatandas
30.09.2022 09:45
Sadece antalya değil Turkiyenin en batisindan doğusuna kadar her yerde gecen sene 1 bin lira kira olan ev 3-4 bin den asagi ev yok.Devlet mudahale etmek yerine izliyor.Demekki akepeye yariyor  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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